Μπορεί σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας γενιάς στο Χόλιγουντ, όμως η Τζένα Ορτέγκα δεν ήταν πάντα σίγουρη ότι ήθελε να συνεχίσει την υποκριτική. Η 23χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι υπήρξε περίοδος στη ζωή της όπου βρέθηκε πολύ κοντά στο να τα εγκαταλείψει όλα.

Μιλώντας στο podcast Big Bro with Kid Cudi, εξήγησε πως μετά την αποχώρησή της από παιδική σειρά, βρέθηκε σε μια μεταβατική φάση ως έφηβη. «Δεν ήξερα τι άλλο θα έκανα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ κάτι διαφορετικό, μόνο πιο πρόσφατα από περιέργεια και από την επιθυμία για μια άλλη εμπειρία ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως παραδέχτηκε, εκείνη την περίοδο έπρεπε ουσιαστικά να ξεκινήσει από την αρχή στον χώρο. «Έπρεπε να αποδείξω τον εαυτό μου και να γνωρίσω όλους αυτούς τους νέους υπεύθυνους κάστινγκ που δεν ήξεραν ποια ήμουν», είπε, σημειώνοντας ότι ένιωθε πως ίσως ήταν η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσει οριστικά από την υποκριτική.

Η σκέψη αυτή ήρθε ταυτόχρονα με την έναρξη του λυκείου, κάτι που την έκανε να συζητήσει σοβαρά με την ομάδα της το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ, έστω και προσωρινά.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν το 2019, όταν επιλέχθηκε για τον δεύτερο κύκλο της σειράς You, στον ρόλο της Έλι Άλβες. Εκεί υποδύθηκε τη γειτόνισσα του Τζο Γκόλντμπεργκ, χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Penn Badgley. «Πήγα στο πλατό, το λάτρεψα και πέρασα υπέροχα. Σκέφτηκα “Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω αυτό”», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε πως η αμφιβολία αποτελεί συχνό φαινόμενο στον χώρο της υποκριτικής. «Είναι μια σκέψη που έρχεται εύκολα. Υπάρχουν τόσα πράγματα στη δουλειά που κανείς δεν μπορεί να σε προετοιμάσει γι’ αυτά», σημείωσε.

Η Ortega είχε ήδη κάνει εμφανίσεις σε παραγωγές όπως η σειρά Jane the Virgin και το Stuck in the Middle, όμως μετά το “You” η καριέρα της εκτοξεύτηκε, με συμμετοχές στις ταινίες Scream και στη συνέχεια του Beetlejuice. Από το 2022 πρωταγωνιστεί ως Wednesday Addams στη σειρά Wednesday, ένας ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητες για Emmy, Χρυσές Σφαίρες και SAG Awards.

Στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε ότι προτιμά να παραμένει συνεχώς ενεργή επαγγελματικά. «Αν μείνω ακίνητη για πολύ ή δεν έχω σχέδια ή κάτι να περιμένω, τείνω να τρελαίνομαι», είπε, τονίζοντας πόσο απαιτητική είναι η φύση της δουλειάς της.

Μάλιστα, πρόσφατα έκανε ένα τετράμηνο διάλειμμα από τα γυρίσματα, το πρώτο μετά από χρόνια, το οποίο αρχικά τη δυσκόλεψε. «Θυμάμαι ότι όλοι μου έλεγαν “φρόντισε τον εαυτό σου”», ανέφερε, εξηγώντας πως όσοι συνεργάζονται μαζί της γνωρίζουν την αφοσίωσή της.

Παρότι στην αρχή δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τον ελεύθερο χρόνο της, στη συνέχεια αναγνώρισε την αξία αυτής της παύσης. «Τώρα που πλησιάζει στο τέλος, νιώθω ότι ήταν απαραίτητο. Νιώθω πολύ καλύτερα. Έμαθα πολλά για το τι μου αρέσει και τι όχι», κατέληξε.

