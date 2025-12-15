Η Ιαπωνία βρίσκεται μπροστά σε ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς ετοιμάζεται να μείνει χωρίς πάντα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Το μοναδικό εναπομείναν ζευγάρι γιγάντιων πάντα της χώρας, ο Σιάο Σιάο και η αδελφή του Λέι Λέι, που φιλοξενούνται στον ζωολογικό κήπο Ουένο στο Τόκιο, πρόκειται να επιστρέψουν στην Κίνα στα τέλη Ιανουαρίου, όπως προβλέπει η διμερής συμφωνία δανεισμού.

Τα δύο πάντα γεννήθηκαν στον ζωολογικό κήπο το 2021 και γρήγορα κέρδισαν την αγάπη του ιαπωνικού κοινού, αποτελώντας πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Σύμφωνα με τις αρχές του Τόκιο, η τελευταία ημέρα που το κοινό θα μπορεί να τα δει είναι η 25η Ιανουαρίου, πριν ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής τους στην Κίνα, στην οποία ανήκουν επισήμως τα ζώα.

Η αποχώρησή τους σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς παράδοσης που ξεκίνησε το 1972, όταν τα πρώτα πάντα έφτασαν στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου. Από τότε, η παρουσία των πάντα δεν είχε ποτέ διακοπεί, καθιστώντας τα σύμβολο φιλίας αλλά και πολιτικής προσέγγισης των δύο χωρών.

Τα εμβληματικά ζώα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της λεγόμενης «διπλωματίας των πάντα», λειτουργώντας τόσο ως τουριστικό αξιοθέατο όσο και ως μέσο ενίσχυσης της δημόσιας εικόνας των σινοϊαπωνικών σχέσεων. Ωστόσο, το ενδεχόμενο νέου δανεισμού παραμένει αβέβαιο, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε περίοδο έντασης. Ιδιαίτερη αναστάτωση προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις της πρωθυπουργού Σαναέ Τακαΐτσι σχετικά με την Ταϊβάν, οι οποίες συνάντησαν την έντονη αντίδραση του Πεκίνου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, εξέφρασε την ελπίδα του Τόκιο για συνέχιση των ανταλλαγών μέσω των πάντα, τονίζοντας τη θετική τους συμβολή στις σχέσεις των δύο λαών. Παρά ταύτα, από την κινεζική πλευρά δεν έχει υπάρξει σαφής δέσμευση.

Μετά και την επιστροφή των τεσσάρων πάντα του θεματικού πάρκου Adventure World τον Ιούνιο, η αναχώρηση του ζευγαριού του Ουένο αφήνει τη χώρα χωρίς πάντα, προκαλώντας συγκίνηση και απογοήτευση σε γενιές Ιαπώνων που ταυτίστηκαν με την παρουσία τους.

Με πληροφορίες από το kyodonews.