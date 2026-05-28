Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο 35χρονος Τρίσταν Τόμπσον, γνωστός από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι «The Kardashians», βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς αποκαλύφθηκε ότι η Κλόε Καρντάσιαν τον πίεσε να υποβληθεί σε βαζεκτομή, προκειμένου να σταματήσει να αποκτά άλλα παιδιά.

Η Κλόε Καρντάσιαν έπεισε τον πρώην της να κάνει βαζεκτομή

Η 41χρονη τηλεπερσόνα φιλοξένησε τον 35χρονο στο podcast της «Khloé in Wonder Land» την Πέμπτη 28 Μαΐου και οι δυο τους μίλησαν για το θέμα της οικογένειας και των παιδιών. Όταν εκείνη τον ρώτησε αν σκοπεύει να αποκτήσει κι άλλα παιδιά, εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι έχω υπογράψει για δύο έμβρυα. Αν κάνω άλλα παιδιά, θα προέρχονται από εσένα. Έχω ήδη αρκετές μητέρες παιδιών».

Advertisement

Advertisement

Η Κλόε Καρντάσιαν τότε δήλωσε: «Και ποιος σε βοήθησε να πάρεις αυτή την απόφαση; Εγώ ήμουν. Ο Τρίσταν ίσως δέχτηκε ένα μικρό τελεσίγραφο από μένα».

«Τι; Να ευνουχιστώ; Καμιά φορά πρέπει να τα παίξεις όλα για όλα», απάντησε ο Τόμπσον για τη βαζεκτομή του.

Ο Τόμπσον άφησε να εννοηθεί ότι αρχικά ήταν αντίθετος με την ιδέα: «Μερικές φορές ήμουν πεισματάρης… Μακάρι να μην ήμουν τόσο ξεροκέφαλος. Καμιά φορά πρέπει να σε σπρώξουν προς τη σωστή απόφαση», παραδέχτηκε.

Παρότι έχει κάνει βαζεκτομή, το ενδεχόμενο να αποκτήσει κι άλλα παιδιά δεν έχει αποκλειστεί. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αποκάλυψε ότι έχει μεταβιβάσει νομικά τα δικαιώματα των κοινών εμβρύων του με την Καρντάσιαν στην ίδια. «Μου τα υπέγραψες έτσι κι αλλιώς, οπότε νομικά μου ανήκουν», επιβεβαίωσε εκείνη στο επεισόδιο.

Tristan Thompson Got a Vasectomy at Khloé Kardashian’s Request: ‘No More Kids Unless It’s Coming from Khloé’s Embryos’ https://t.co/38bKprWBIf — People (@people) May 28, 2026

Ο Τόμπσον πρόσθεσε: «Τέλος τα παιδιά, εκτός αν προέρχονται από τα έμβρυα της Κλόε».

Ο Τρίσταν Τόμπσον έχει συνολικά τέσσερα παιδιά από τρεις διαφορετικές μητέρες: δύο με την Khloé Kardashian (την κόρη τους Τρου και τον γιο τους Tάτουμ), με την οποία χώρισε οριστικά το 2021, έναν γιο με την πρώην σύντροφό του Τζόρνταν Κρεγκ και έναν ακόμη με τη Μαραλί Νίκολς.