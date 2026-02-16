Η «επόμενη ημέρα» στη Βόρεια Κορέα φαίνεται πως ενδέχεται να καθοριστεί από μια σκληρή εσωτερική αναμέτρηση στην ίδια την οικογένεια του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Στο επίκεντρο των σεναρίων βρίσκονται δύο γυναίκες: η 13χρονη κόρη του, Κιμ Τζου Ε, και η αδελφή του, Κιμ Γιο Γιονγκ, η οποία θεωρείται από πολλούς η δεύτερη ισχυρότερη προσωπικότητα του καθεστώτος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της νοτιοκορεατικής υπηρεσίας πληροφοριών προς βουλευτές (12/02/2026), ο Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να έχει επιλέξει την κόρη του ως διάδοχο. Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί έντονη συζήτηση για το μέλλον της δυναστείας, αλλά και για το ενδεχόμενο εσωτερικών αναταράξεων. Σε ένα καθεστώς όπου η εξουσία κληρονομείται, αλλά διατηρείται με απόλυτο έλεγχο και ισχύ, η διαδοχή δεν είναι ποτέ μια απλή πολιτική διαδικασία – είναι ζήτημα επιβίωσης.

Γιατί τώρα;

Το γεγονός ότι ο 42χρονος ηγέτης φαίνεται να δρομολογεί διαδικασίες διαδοχής προκαλεί ερωτήματα. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν φήμες για προβλήματα υγείας του. Αναφέρεται ότι καπνίζει και καταναλώνει αλκοόλ, ενώ φέρεται να αντιμετωπίζει διαβήτη και υψηλή αρτηριακή πίεση – παθήσεις που αντιμετώπιζε και ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, πριν από τον θάνατό του από καρδιακή προσβολή.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για σοβαρό ζήτημα υγείας, η αυξανόμενη δημόσια παρουσία της Κιμ Τζου Ε – σε δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, στρατιωτικές παρελάσεις και κρατικές τελετές – ερμηνεύεται ως ένδειξη προετοιμασίας για μελλοντικό ηγετικό ρόλο. Καθοριστική θεωρείται ενδεχόμενη συμμετοχή της σε μεγάλο κομματικό συνέδριο, τη σημαντικότερη πολιτική διοργάνωση της χώρας.

Η θεία ως πιθανή αντίπαλος

Παρά την προβολή της κόρης του ηγέτη, η διαδοχή κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται. Η 38χρονη Κιμ Γιο Γιονγκ διαθέτει ισχυρά ερείσματα τόσο στο κόμμα όσο και στον στρατό. Έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη χάραξη πολιτικής και θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στη λειτουργία του καθεστώτος.

Ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος πληροφοριών της Νότιας Κορέας Rah Jong-yil έχει εκτιμήσει ότι, εάν θεωρήσει πως έχει πραγματικές πιθανότητες να αναλάβει την ηγεσία, δεν θα διστάσει να κινηθεί αποφασιστικά. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σκληρή σύγκρουση εξουσίας στο εσωτερικό της Πιονγκγιάνγκ.

Μια δυναστεία με βίαιο παρελθόν

Η ιστορία της οικογένειας Κιμ δείχνει ότι οι εσωτερικές αντιπαραθέσεις σπάνια εξελίσσονται αναίμακτα. Λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2011, ο Κιμ Γιονγκ Ουν στράφηκε εναντίον του θείου και πολιτικού του μέντορα, Jang Song-thaek, ο οποίος συνελήφθη και εκτελέστηκε το 2013.

Το 2017, ο ετεροθαλής αδελφός του ηγέτη, Kim Jong-nam, δολοφονήθηκε στο αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ με τον νευροτοξικό παράγοντα VX, σε μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνές σοκ.

Αυτό το βαρύ ιστορικό ενισχύει τους φόβους ότι οποιαδήποτε μάχη διαδοχής στη Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε βίαιη εσωτερική αναμέτρηση. Σε ένα από τα πιο κλειστά και αδιαφανή καθεστώτα του κόσμου, η επόμενη ημέρα παραμένει ένα από τα πιο αβέβαια γεωπολιτικά σενάρια.