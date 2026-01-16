Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε ότι, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, πρόσφερε στον πρόεδρο των ΗΠΑ το Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε τον Δεκέμβριο.

«Πρόσφερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ το μετάλιο, το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης», είπε η Ματσάδο, προτού αναφερθεί στην ιστορία που αφηγήθηκε στον Τραμπ με πρωταγωνιστή τον Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος ηγήθηκε των κινημάτων ανεξαρτησίας στη Λατινική Αμερική.

«Του είπα πως πριν από 200 χρόνια ο στρατηγός Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με τη μορφή του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Έκτοτε, ο Μπολίβαρ κράτησε το μετάλλιο για το υπόλοιπο της ζωής του», είπε η Ματσάδο και συνέχισε λέγοντας: «Διακόσια χρόνια αργότερα, ο λαός του Μπολίβαρ δίνει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο, στην προκειμένη περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, ως αναγνώριση της απαράμιλλης δέσμευσής του στην ελευθερία μας».

Η Ματσάδο απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει στους δημοσιογράφους εάν ο αμερικανός πρόεδρος αποδέχθηκε την προσφορά της.

President Donald J. Trump meets with María Corina Machado of Venezuela in the Oval Office, during which she presented the President with her Nobel Peace Prize in recognition and honor.🕊️ pic.twitter.com/v7pYHjVNVO — The White House (@WhiteHouse) January 16, 2026

Το Νόμπελ Ειρήνης αποτελούσε διακαή πόθο του Ντόναλντ Τραμπ και η Ματσάδο του το αφιέρωσε όταν της απονεμήθηκε πέρυσι. Ωστόσο η νορβηγική επιτροπή των Νόμπελ κατέστησε σαφές μέσω ανακοίνωσης πως το βραβείο «δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους».

Νωρίτερα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο είχε δηλώσει πως η συνάντησή της με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια».

Η Ματσάδο πήγε στον Λευκό Οίκο για την πρώτη συνάντησή της με τον Τραμπ καθώς προσπαθεί να διασφαλίσει ότι θα αναλάβει μελλοντικά κάποιον ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της.

Ντ.Τραμπ: «Υπέροχη χειρονομία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Πέμπτη την «υπέροχη χειρονομία» της επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, ώρες αφού η Μαρία Κορίνα Ματσάδο του προσέφερε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης που της απονεμήθηκε το 2025 κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο. «Η Μαρία μου έδωσε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για το έργο που έφερα σε πέρας. Τι υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Ευχαριστώ Μαρία!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.