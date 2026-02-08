Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη, η Ολίβια Κόλμαν μίλησε ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό της, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν ένιωσε να χωρά στα παραδοσιακά πρότυπα φύλου. Η πολυβραβευμένη Βρετανίδα ηθοποιός περιέγραψε μια εσωτερική διαδρομή που, όπως είπε, τη συνόδευε σε όλη της τη ζωή.

Η 52χρονη σταρ του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, γνωστή από επιτυχημένες παραγωγές όπως τα «The Crown», «The Favourite» και «Heartstopper», ανέφερε ότι από νωρίς ένιωθε πως βρισκόταν «εκτός πλαισίου», χωρίς ποτέ να ταυτιστεί πλήρως με τη θηλυκότητα όπως αυτή ορίζεται κοινωνικά.

Advertisement

Advertisement

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου, είχα συζητήσεις με ανθρώπους όπου πάντα αισθανόμουν κάπως non – binary», εξομολογήθηκε. «Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά θηλυκή ως γυναίκα. Στον σύζυγό μου περιέγραφα τον εαυτό μου ως έναν ομοφυλόφιλο άντρα».

Η Κόλμαν τόνισε ότι ο σύζυγός της στάθηκε απόλυτα υποστηρικτικός σε αυτή τη διαδικασία αυτοπροσδιορισμού. «Μου έλεγε: “Ναι, το καταλαβαίνω”. Ένιωθα άνετα, σαν στο σπίτι μου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο περιοδικό «Them», η ηθοποιός πρόσθεσε πως οι ανθρώπινες σχέσεις που την περιβάλλουν βασίζονται στην αποδοχή και τη συναισθηματική σύνδεση: «Δεν περνάω πολύ χρόνο με ανθρώπους που είναι πολύ ένθερμοι ετεροφυλόφιλοι. Οι άνδρες που γνωρίζω και αγαπώ είναι πολύ συνδεδεμένοι με όλες τις πλευρές του εαυτού τους». Όπως εξήγησε, στη σχέση της με τον σύζυγό της οι ρόλοι εναλλάσσονται φυσικά, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. «Πιστεύω ότι όλοι έχουν όλα αυτά μέσα τους. Πάντα ένιωθα έτσι».

Αυτή την περίοδο, η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στη νέα queer ταινία «Jimpa», όπου υποδύεται μια μητέρα που ταξιδεύει με το παιδί της το οποίο δεν ταυτίζεται με τα παραδοσιακά πρότυπα φύλου για να συναντήσουν τον ομοφυλόφιλο πατέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι η ηθοποιός έχει τιμηθεί με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Favourite» του Γιώργου Λάνθιμου, εδραιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ηθοποιούς της γενιάς της.

Με πληροφορίες από them