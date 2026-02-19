Η Ολίβια Κόλμαν και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Άλεξ Χιούστον Φίσερ, «Wicker», η οποία προκάλεσε αίσθηση στο Φεστιβάλ Σάντανς και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες μέσα στην χρονιά.

Βασισμένο στο βιβλίο της Ούρσουλα Γουίλς, «The Wicker Husband», η ταινία μεταφέρει τον θεατή σε έναν ατμοσφαιρικό κόσμο μεσαιωνικής φαντασίας. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μία γυναίκα ψαρά, η οποία αποφασίζει ότι προκειμένου να κλείσει τα στόματα των γειτόνων της θα πρέπει να δημιουργήσει έναν άνδρα φτιαγμένο από ψάθα δίνοντας παραγγελία σε ένα ντόπιο καλαθοποιό.

Με τη βοήθεια της μαγείας και ενός εντυπωσιακού κοστουμιού σχεδιασμένου από το φημισμένο Weta Workshop, η ευχή της ζωντανεύει έναν γοητευτικό σύντροφο του οποίου η αφοσίωση πυροδοτεί τη ζήλια των κατοίκων, απειλώντας την εύθραυστη ισορροπία του χωριού.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Πίτερ Ντίνκλατζ και Μάρλι Σίου, ενώ η Κόλμαν ηθοποιός δήλωσε ενθουσιασμένη ότι «είναι ένα από τα τρία πιο αγαπημένα μου σενάρια που έχω διαβάσει ποτέ».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Λολ Κρόλεϊ (The Brutalist) είναι ο διευθυντής φωτογραφίας και ο Ρενάτο Τσεχ (Poor Things) βρίσκεται πίσω από τα σκηνικά. Η Black Bear είναι υπεύθυνη για τις διεθνείς πωλήσεις και θα αναλάβει την διανομή της ταινίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως μετέδωσε το Deadline.

Με πληροφορίες από Deadline, Variety