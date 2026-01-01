«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία». Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχήθηκε στην Κύπρο με μήνυμα στα ελληνικά για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, στο μήνυμά της υπογράμμισε πως η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την Ένωση κι επομένως «η εστίαση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».

«Καλωσόρισες, @CY2026EU. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Επομένως, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

