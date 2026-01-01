«Καλωσόρισες, Κυπριακή Προεδρία». Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευχήθηκε στην Κύπρο με μήνυμα στα ελληνικά για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, στο μήνυμά της υπογράμμισε πως η Κύπρος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μία κομβική στιγμή για την Ένωση κι επομένως «η εστίαση στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι σημαντικότερη».

Καλωσόρισες, @CY2026EU!



Cyprus’ EU Council Presidency begins at a pivotal moment for Europe.



And so its focus on strengthening Europe’s autonomy couldn’t be more important.



I look forward to working together to boost Europe’s preparedness and competitiveness. pic.twitter.com/2jyFVKqpsd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2026

«Καλωσόρισες, @CY2026EU. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Επομένως, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης είναι πολύ σημαντική. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».