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Η γνώση και η τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου. Ωστόσο, υπάρχουν πινακίδες που, παρά το γεγονός ότι συναντώνται συχνά στους δρόμους, εξακολουθούν να προκαλούν σύγχυση σε αρκετούς οδηγούς.

Μία από αυτές είναι η πινακίδα Ρ-6, την οποία συναντούμε κυρίως σε στενές γέφυρες, περάσματα και τούνελ του επαρχιακού οδικού δικτύου, αλλά και σε σημεία όπου πραγματοποιούνται έργα οδοποιίας.

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Η συγκεκριμένη πινακίδα έχει τετράγωνο σχήμα και μπλε χρώμα. Στο εσωτερικό της απεικονίζονται δύο βέλη, τα οποία κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και υποδεικνύουν ότι ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης.

Το στοιχείο στο οποίο πρέπει να εστιάσει ο οδηγός είναι το μέγεθος και το χρώμα των δύο βελών. Το λευκό και μικρότερο σε μέγεθος βέλος δείχνει ότι το ρεύμα κυκλοφορίας στο οποίο κινείται ο οδηγός έχει προτεραιότητα έναντι των οχημάτων που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

Με άλλα λόγια, όταν ο οδηγός συναντήσει τη συγκεκριμένη σήμανση, μπορεί να συνεχίσει την πορεία του, καθώς τα επερχόμενα οχήματα είναι εκείνα που οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Στην ίδια κατηγορία πινακίδων ανήκει και η αντίστοιχη σήμανση που ενημερώνει τους οδηγούς ότι πρέπει να παραχωρήσουν οι ίδιοι προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα.

Σε αυτή την περίπτωση, η πινακίδα είναι κυκλικού σχήματος και το βέλος που αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας στο οποίο κινούμαστε έχει κόκκινο χρώμα.

Η παραχώρηση προτεραιότητας στο αντίθετα κινούμενο όχημα, όταν υπάρχει η αντίστοιχη σήμανση, είναι υποχρεωτική και δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του οδηγού. Η παράβαση της συγκεκριμένης υποχρέωσης μπορεί να επιφέρει και πρόστιμο.