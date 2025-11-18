Η Σοφί Γκρεγκουάρ μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της στη δημοσιότητα ως πρώην σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής της στο podcast «Arlene is Alone», η συζήτηση έφτασε στη δημοσιότητα που έχει πάρει η σχέση του Τρυντό με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, με την παρουσιάστρια Άρλιν Ντίκινσον να σημειώνει ότι θαυμάζει το πώς η 50χρονη παραμένει «ήρεμη» απέναντι σε όλα αυτά.

«Ξέρετε, είμαστε άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν. Φυσιολογικό», είπε η Γκρεγκουάρ. «Το πώς αντιδράς είναι δική σου απόφαση. Οπότε, επιλέγω να ακούω τη μουσική αντί για τον θόρυβο.»

Η Γκρεγκουάρ και ο Τριντό ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2023. Παντρεύτηκαν το 2005 και έχουν τρία παιδιά – τον Ξαβιέ, την Έλα-Γκρέις και τον Αντριέν.

Ο Τριντό και η Πέρι φωτογραφήθηκαν από έναν περαστικό αγκαλιασμένοι τον Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται πως έκαναν επίσημη τη σχέση τους όταν εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο καμπαρέ Crazy Horse στο Παρίσι, γύρω στα γενέθλια της Πέρι τον Οκτώβριο.

«Το τι κάνω με αυτό είναι δική μου απόφαση», είπε η Γκρεγκουάρ. «Η γυναίκα που θέλω να γίνω μέσα από όλο αυτό είναι δική μου απόφαση.»

Αυτό δεν σημαίνει ότι αποφεύγει τα συναισθήματα.

«Θα επιτρέψω στον εαυτό μου να απογοητευτεί από κάποιον, θα επιτρέψω να θυμώσω, να λυπηθώ», είπε η Γκρεγκουάρ. «Και ξέρω με βεβαιότητα πόσο σημαντικό είναι, ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, να βιώνεις αυτά τα συναισθήματα.»

Νωρίτερα στο podcast, η Γκρεγκουάρ διόρθωσε τη Ντίκινσον όταν εκείνη την αποκάλεσε «single mom».

«Σίγουρα δεν είμαι single mom», είπε η Γκρεγκουάρ. «Έχω μια συνεργασία με έναν πατέρα που έχει τόσο βαθιά αγάπη και είναι πάντα διαθέσιμος για τα παιδιά του.»

Με πληροφορίες από CNN