Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Tζάστιν Τριντό, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις φήμες περί σχέσης, καθώς απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.
Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Mail on Sunday, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο ιδιωτικό σκάφος της τραγουδίστριας, όπου αντάλλαζαν φιλιά και αγκαλιές στο πάνω κατάστρωμα.
Την ώρα εκείνη, από το σημείο περνούσε τουριστικό σκάφος παρατήρησης φαλαινών, με αρκετούς επιβάτες να καταγράφουν τις εικόνες του διάσημου ζευγαριού.
Αμφότεροι προέρχονται από δύο διαζύγια και παρά τις φήμες ότι το φλερτ δεν προχώρησε, οι φωτογραφίες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.
Η Πέρι, διεθνώς αναγνωρισμένη ποπ σταρ, και ο Tριντό, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την πολιτική σκηνή του Καναδά, δεν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν τις ενδείξεις για μια νέα προσωπική σχέση.