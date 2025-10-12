Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Kέιτι Πέρι και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Tζάστιν Τριντό, φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις φήμες περί σχέσης, καθώς απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Mail on Sunday, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο ιδιωτικό σκάφος της τραγουδίστριας, όπου αντάλλαζαν φιλιά και αγκαλιές στο πάνω κατάστρωμα.

Την ώρα εκείνη, από το σημείο περνούσε τουριστικό σκάφος παρατήρησης φαλαινών, με αρκετούς επιβάτες να καταγράφουν τις εικόνες του διάσημου ζευγαριού.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN October 12, 2025

Αμφότεροι προέρχονται από δύο διαζύγια και παρά τις φήμες ότι το φλερτ δεν προχώρησε, οι φωτογραφίες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Η Πέρι, διεθνώς αναγνωρισμένη ποπ σταρ, και ο Tριντό, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την πολιτική σκηνή του Καναδά, δεν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν τις ενδείξεις για μια νέα προσωπική σχέση.