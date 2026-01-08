ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η Katy Perry στο κόκκινο χαλί στο Vanity Fair Oscar Party 2017 που πραγματοποιήθηκε στο Wallis Annenberg Center στο Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017. JAVIER ROJAS/PI

Την πρώτη φωτογραφία της να φιλάει τον Τζάστιν Τριντό δημοσίευσε στο Instagram η Κέιτι Πέρι. Το ζευγάρι δεν κρύβεται πια.

Η φωτογραφία με την 41χρονη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι να φιλάει στο μάγουλο τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό δημοσιεύτηκε στο άλμπουμ της Κέιτι Πέρι από τις πρόσφατες διακοπές της με φόντο ηλιοβασίλεμα.

Ο Τριντό χαμογελάει πλατιά ενώ κοιτάει την κάμερα.

Ωστόσο στο άλμπουμ με λεζάντα «Holidaze », η Κέιτι Πέρι δημοσίευσε και καρέ με τον πρώην σύντροφό της, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει μια κόρη. Η τραγουδίστρια έκανε tag τον ηθοποιό σε μια φωτογραφία που τον δείχνει να κουβαλάει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στον ώμο του, ενώ η 5χρονη κόρη τους περπατά μπροστά του.

Σε μια άλλη φωτογραφία είναι τα ονόματα του Μπλουμ, του 14χρονου γιου του Φλιν, της 5χρονης Ντέιζι και της Πέρι γραμμένα με κραγιόν σε ένα τραπέζι για ένα δείπνο.

Η Πέρι και ο Μπλουμ απέκτησαν την κόρη τους τον Αύγουστο του 2020, αφού αρραβωνιάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2019. Τον Ιούνιο του 2025, η Πέρι και ο Μπλουμ έληξαν τον αρραβώνα τους έπειτα από εννέα χρόνια σχέσης.

Στην ίδια ανάρτηση, η Πέρι συμπεριέλαβε και ένα βίντεο στο οποίο η ίδια και ο Μπλουμ κρατούν τα χέρια της κόρης τους καθώς κάνουν πατινάζ και οι τρεις μαζί.