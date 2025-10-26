Η Kέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Tριντό δημοσιοποιήσαν και επίσημα την ρομαντική τους σχέση.

Το βράδυ του Σαββάτου, το ζευγάρι εθεάθη μαζί στο Παρίσι, στη Γαλλία, να γιορτάζει τα 41α γενέθλια της τραγουδίστριας του Teenage Dream, σύμφωνα με βίντεο που απέκτησε το TMZ.

Η Πέρι ήταν εκθαμβωτική με ένα στενό κόκκινο φόρεμα, καθώς κρατούσε χέρι-χέρι τον 53χρονο πρώην πρωθυπουργό του Καναδά έξω από το περίφημο καμπαρέ Crazy Horse Paris.

Η Πέρι και ο Tριντό φέρεται να παρακολούθησαν μια παράσταση καμπαρέ στον εμβληματικό χώρο, όπου τους υποδέχτηκαν θαυμαστές και φωτογράφοι.

Το ζευγάρι, για το οποίο πρωτοεμφανίστηκαν φήμες για σχέση τον Ιούλιο, φαινόταν ερωτευμένο καθώς έβγαινε από το θέατρο και κατευθυνόταν προς ένα αυτοκίνητο με σοφέρ.

Τότε, η Πέρι είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη ανακοινώσει τον χωρισμό του από την τότε σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ, έπειτα από 18 χρόνια γάμου, το 2023.

Η εμφάνισή τους αυτή έρχεται μόλις μία μέρα μετά την αποκάλυψη πηγών στο Us Weekly ότι η Πέρι είναι «πολύ ενθουσιασμένη» με τη σχέση της με τον Tριντό.