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Η ίδια διευκρίνισε πως δεν επιθυμεί να δώσει κάποιον συγκεκριμένο προσδιορισμό στη σεξουαλικότητά της μετά από αυτή την προσωπική αποκάλυψη.

Παράλληλα, η ηθοποιός αντιμετωπίζει έντονο ψυχολογικό τραύμα και αγοραφοβία λόγω δύο βίαιων επιθέσεων που δέχθηκε στο Λονδίνο το τελευταίο διάστημα.

Η Chenneour έχει εγκαταλείψει μόνιμα την πόλη, καθώς τα περιστατικά αυτά της προκάλεσαν κρίσεις πανικού και αίσθημα ανασφάλειας στην καθημερινότητά της.

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Η σταρ του Bridgerton, Genevieve Chenneour, άνοιξε την καρδιά της για ένα πρόσφατο παθιασμένο ειδύλλιο με μια γυναίκα, το οποίο έζησε κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού στη Μύκονο και, όπως λέει η ίδια, άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το σεξ.

Η 28χρονη ηθοποιός, που υποδύθηκε την Clara Livingston στη δημοφιλή σειρά του Netflix, αποκάλυψε ότι η εμπειρία αυτή της έδωσε μια εντελώς διαφορετική οπτική για τις ανθρώπινες σχέσεις.

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«Δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο, αλλά ήταν κάτι που σκεφτόμουν σχεδόν όλη μου τη ζωή. Είχα φιλήσει κορίτσια και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή της περιέγραψε την εμπειρία ως μια βαθιά προσωπική αποκάλυψη, γράφοντας:

«Αυτό που συνέβη άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι το σεξ. Ήταν σεξ με καλοσύνη.

Για πρώτη φορά κατάλαβα γιατί μπορεί να υπάρχει τόση χαρά στο να προσφέρεις ευχαρίστηση σε έναν άλλο άνθρωπο. Το να κάνω μια γυναίκα να νιώσει έτσι με έκανε να αισθανθώ μια δύναμη που δεν περίμενα.»

Παρά την εμπειρία της στο ελληνικό νησί, η Genevieve ξεκαθάρισε ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να προσδιορίσει τη σεξουαλικότητά της.

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«Δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να ορίσω τη σεξουαλικότητά μου», ανέφερε.

Η εξομολόγησή της έρχεται περίπου έναν χρόνο μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε σε καφέ στο δυτικό Λονδίνο, όταν αντιστάθηκε σε έναν κλέφτη που προσπάθησε να της αρπάξει το κινητό της.

Η ηθοποιός πάλεψε με τον 18χρονο Αλγερινό Zacariah Boulares μέσα σε κατάστημα Joe & The Juice στην Kensington High Street, ενώ ένας δεύτερος άνδρας την απείλησε ότι θα τη μαχαιρώσει.

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Ο Boulares καταδικάστηκε τον Ιούλιο σε 22 μήνες φυλάκισης για τρεις κλοπές και μία επίθεση, μετά την επίθεση της 8ης Φεβρουαρίου που άφησε την ηθοποιό με διάσειση.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ερεύνησε και έναν 19χρονο, ωστόσο δεν προχώρησε σε περαιτέρω ενέργειες εις βάρος του, σύμφωνα με το BBC.

Η πρώην αθλήτρια της εθνικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης της Μεγάλης Βρετανίας έχει έκτοτε εγκαταλείψει το Λονδίνο και επέστρεψε να ζει με τη μητέρα της, καθώς, όπως έχει δηλώσει, δεν αισθάνεται πλέον ασφαλής στην πόλη.

Όπως εξήγησε, το γεγονός ότι ο δεύτερος άνδρας που την απείλησε δεν ταυτοποιήθηκε εξακολουθεί να την τρομάζει.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος κάποιος που με απείλησε ότι θα με μαχαιρώσει», είχε δηλώσει.

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Η ίδια αποκάλυψε ότι το ψυχολογικό τραύμα ήταν τεράστιο, καθώς ανέπτυξε σοβαρή αγοραφοβία και δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

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Πλέον μένει με τη μητέρα της και, όταν χρειάζεται να επιστρέψει στο Λονδίνο για επαγγελματικές υποχρεώσεις ή εκδηλώσεις, προτιμά να διαμένει σε ξενοδοχεία.

Τον περασμένο Αύγουστο είχε αποκαλύψει στο BBC ότι το τραύμα παρέμενε τόσο έντονο, ώστε δυσκολευόταν ακόμη και να βγει από το σπίτι.

«Και όταν τελικά έβγαινα, ήθελα πάντα να είναι κάποιος μαζί μου. Όμως ένιωθα πως ήμουν βάρος. Έτσι μπορεί εύκολα να βυθιστείς σε έναν πολύ σκοτεινό φαύλο κύκλο», είχε πει.

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Τον Νοέμβριο η ηθοποιός αποκάλυψε μέσω Instagram ότι έπεσε ξανά θύμα επίθεσης στο κέντρο του Λονδίνου, λίγα μόλις λεπτά πριν από οντισιόν κοντά στην Oxford Circus.

Μιλώντας εμφανώς συγκινημένη σε βίντεο που κατέγραψε λίγο πριν από την ακρόαση, αποκάλυψε ότι το περιστατικό της προκάλεσε νέες κρίσεις πανικού.

«Παιδιά, κυριολεκτικά πέντε λεπτά πριν από την οντισιόν μου περπατούσα στη γωνία στην Oxford Circus και αυτός ο τύπος με κοίταξε, με έβαλε στο στόχαστρο και με χτύπησε.

Βρέθηκα πάνω στον τοίχο και ήμουν έτοιμη να μπω στην οντισιόν. Προσπαθώ να συνέλθω, αλλά είμαι πραγματικά σοκαρισμένη.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Μετά από εκείνη την επίθεση για το κινητό, το να βρίσκομαι στο κέντρο του Λονδίνου με αγχώνει τρομερά.

Μόλις είχα αρχίσει να ξαναβρίσκω την αυτοπεποίθησή μου και σκεφτόμουν να επιστρέψω στο Λονδίνο.»

Η Genevieve περιέγραψε τον δράστη ως έναν άνδρα περίπου 50 ετών, ύψους περίπου 1,90 μέτρων, μαύρο, που φορούσε σκούρο καπέλο και μαύρα ρούχα.

«Δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Με κοιτούσε και απλώς με χτύπησε. Ήταν ένας ενήλικος άνδρας. Είμαι πραγματικά συγκλονισμένη. Πρέπει τώρα να προσπαθήσω να προετοιμαστώ για την οντισιόν.

Οι άνθρωποι εδώ ήταν πολύ ευγενικοί και μου έδωσαν αυτό το δωμάτιο πάνω από την αίθουσα ώστε να ηρεμήσω.

Νομίζω ότι χρειάζομαι περίπου μισή ώρα. Συνεχίζω να παθαίνω κρίσεις πανικού.»

Η Genevieve είναι πιστοποιημένη πυγμάχος της Amateur Boxing Association (ABA) και διαθέτει σημαντικό αθλητικό υπόβαθρο.

Όπως έχει εξηγήσει, κατάφερε να αντιδράσει στον κλέφτη χάρη στην εμπειρία της στην πυγμαχία, ωστόσο δεν θα συμβούλευε κανέναν να κάνει το ίδιο.

Μιλώντας στην εκπομπή This Morning με τους Cat Deeley και Ben Shephard, είχε δηλώσει:

«Δεν ξέρω αν θα συμβούλευα κάποιον άλλο να κάνει το ίδιο.

Νομίζω ότι αντιδρώ πολύ γρήγορα, επειδή μεγάλωσα με τρία αδέλφια και είμαι ενεργή πυγμάχος. Ήταν καθαρά ενστικτώδης αντίδραση. Επίσης κάνω πολλή εκπαίδευση στις σκηνές μάχης για τη δουλειά μου ως ηθοποιός.

Πίστευα ότι αυτή ήταν μια φυσιολογική αντίδραση, αλλά όταν διάβασα τα σχόλια στο διαδίκτυο κατάλαβα ότι στην πραγματικότητα οι περισσότεροι άνθρωποι θα άφηναν απλώς τον κλέφτη να πάρει το κινητό τους.»

Με πληροφορίες από τη Daily Mail