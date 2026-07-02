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Τα βραχιόλια ενεργοποιούν ηχητικές και δονητικές ειδοποιήσεις όταν εντοπίζουν κίνδυνο θερμοπληξίας, υποχρεώνοντας τον εργαζόμενο να διακόψει άμεσα την εργασία του.

Συνολικά 1.400 συσκευές έχουν διανεμηθεί σε προσωπικό καθαριότητας και συντήρησης πάρκων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της πόλης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το μέτρο εφαρμόστηκε μετά από διαδοχικά κύματα καύσωνα στην Ισπανία που προκάλεσαν πολλούς θανάτους και κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για λήψη νέων μέτρων προστασίας.

Η επιτάχυνση της εφαρμογής του προγράμματος επηρεάστηκε από τον πρόσφατο θάνατο μιας οδοκαθαρίστριας, αν και επίσημα δεν έχει αποδειχθεί σύνδεση με θερμοπληξία.

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Καθώς η Ισπανία εξακολουθεί να πλήττεται από διαδοχικά κύματα καύσωνα, τα οποία προκάλεσαν περισσότερους από 1.000 επιπλέον θανάτους μόνο τον Ιούνιο, η Βαρκέλωνη προχωρά στην εφαρμογή ενός νέου μέτρου προστασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους, διανέμοντας ειδικά βραχιόλια παρακολούθησης της θερμικής καταπόνησης του οργανισμού.

Συνολικά περίπου 1.400 «έξυπνα» βραχιόλια έχουν διατεθεί σε εργαζόμενους που εκτελούν τα καθήκοντά τους σε εξωτερικό περιβάλλον, όπως οδοκαθαριστές, συνεργεία δημοτικού φωτισμού, προσωπικό συντήρησης πάρκων και κήπων, καθώς και εργαζόμενους στις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.

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Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της πόλης για την προσαρμογή στις ολοένα και πιο έντονες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Όπως δήλωσε ο Pep Llimona, συντονιστής πρόληψης της υπηρεσίας πάρκων και κήπων της Βαρκελώνης, στόχος είναι η αντιμετώπιση μιας κλιματικής αλλαγής που γίνεται «όλο και πιο επιθετική».

Τα βραχιόλια παρακολουθούν διαρκώς τη θερμοκρασία του σώματος των εργαζομένων και, όταν εντοπίσουν ενδείξεις ότι ο χρήστης κινδυνεύει από θερμική καταπόνηση ή θερμοπληξία, ενεργοποιούν ηχητική και δονητική ειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να διακόψει αμέσως την εργασία του, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία του.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί εργαζόμενοι σε υπαίθριες εργασίες έχουν χάσει τη ζωή τους σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας, καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν σε ακραία επίπεδα. Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν τις αρχές και τους εργοδότες στην υιοθέτηση νέων πρακτικών όσον αφορά τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

Στη Βαρκελώνη, τον Ιούνιο του 2024, μια 51χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ εργαζόταν ως οδοκαθαρίστρια στην παλιά πόλη, όταν η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 30,4 βαθμούς Κελσίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης είχε ανακοινώσει τότε ότι θα διεξαγάγει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Ωστόσο, εκπρόσωπος του δήμου διευκρίνισε την Πέμπτη ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο θάνατός της προκλήθηκε από θερμοπληξία.

Ο Πεπ Λιμόνα επισήμανε ότι το σχέδιο για την εισαγωγή των ειδικών βραχιολιών είχε σχεδιαστεί πριν ακόμη από τον θάνατο της 51χρονης εργαζόμενης. «Είναι αλήθεια, όμως, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβαλε στην επιτάχυνση της εφαρμογής του μέτρου και μας έκανε να προβληματιστούμε ακόμη περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, AEMET, κατέγραψε τον δεύτερο θερμότερο Ιούνιο από τότε που τηρούνται μετεωρολογικά αρχεία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ένα δεύτερο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το προσεχές Σαββατοκύριακο.

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Η επικεφαλής συνεργείου, Ester Jimenez, υπογράμμισε ότι η αύξηση των θερμοκρασιών καθιστά αναγκαία την ακόμη μεγαλύτερη επαγρύπνηση.

«Καθώς κάνει ολοένα και περισσότερη ζέστη, πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στη δουλειά μας», δήλωσε, προσθέτοντας: «Ως υπεύθυνη που αναθέτει τις εργασίες στο προσωπικό, φοβάμαι μήπως κάποιος υποστεί θερμοπληξία. Με αυτές τις θερμοκρασίες, θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο».

Με πληροφορίες από Reuters

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