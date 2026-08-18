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Ενώ συγγενείς και δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εξάντληση, ελλείψεις τροφίμων και προβλήματα ψυχικής υγείας λόγω της παρατεταμένης παραμονής στη θάλασσα, η στρατιωτική ηγεσία και ο πρόεδρος Τραμπ απορρίπτουν τις καταγγελίες ως υπερβολικές ή ανακριβείς.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη απομόνωση και η αβεβαιότητα σε συνθήκες ασύγχρονου πολέμου επιβαρύνουν σημαντικά τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων, αυξάνοντας τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία.

Παρά τις αντικρουόμενες αναφορές για την κατάσταση στο σκάφος, οι ΗΠΑ προγραμματίζουν την αντικατάσταση του USS Abraham Lincoln από το USS George Washington, το οποίο έχει επίσης αντιμετωπίσει στο παρελθόν ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την ψυχική υγεία των ναυτών του.

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Ο βετεράνος του Αμερικανικού Ναυτικού, Τζόνι Μπαρνέλ πέρασε 111 ημέρες στο θωρηκτό USS Vinson κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν το 2001. Ο ρόλος του ως φωτογράφου του Ναυτικού τού επέτρεπε να επισκέπτεται τα μέλη του πληρώματος σε όλο το πλοίο, σε αντίθεση με τους περισσότερους ναύτες που περιορίζονταν στα τμήματα του σκάφους όπου εργάζονταν.

Στην εποχή πριν από την ψηφιακή φωτογραφία, οι στρατιωτικοί συχνά ανυπομονούσαν να φωτογραφηθούν όποτε τον έβλεπαν.

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Στο διάστημα των τριών και πλέον μηνών που πέρασε στο USS Carl Vinson, παρατήρησε μια αλλαγή στο πλήρωμα, καθώς ο ενθουσιασμός και η ενέργειά τους έδιναν τη θέση τους σε αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «θλίψη».

«Υπήρξε μια στιγμή που διέκρινες μια εμφανή απουσία ζωής στα μάτια των συναδέλφων», θυμάται. «Ακόμα πιστεύω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς μου ήταν να βλέπω τη θλίψη στα πρόσωπα των ανθρώπων, κάθε καταραμένη μέρα».

Ο Μπαρνπέλ δήλωσε στο BBC ότι παρακολουθεί με συγκίνηση την αυξανόμενη ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης αυτή την περίοδο στο USS Abraham Lincoln, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν από τις 11 Δεκεμβρίου —διάστημα υπερδιπλάσιο της δικής του θητείας στο Vinson.

Στο Lincoln συμβιώνουν 5.000 άτομα, που υπηρετούν στην θάλασσα επί σχεδόν 250 συνεχόμενες ημέρες και μόλις 50 από αυτές το αεροπλανοφόρο «έπιασε λιμάνι».

Σύμφωνα με δύο αμερικανικά έντυπα που καλύπτουν στρατιωτικά θέματα —τα Military Times και Stars & Stripes— το προσωπικό στο Lincoln αντιμετωπίζει ελλείψεις τροφίμων, προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και εξάντληση.

The wife of a service member on the USS Abraham Lincoln criticized Trump and Pete Hegseth on CNN's The Lead on August 14, 2026. She called their dismissal of poor ship conditions "infuriating," stating that rationed food, exhaustion, and long-extended deployments are real and… Advertisement August 16, 2026

Μέλη των οικογενειών των ναυτών που υπηρετούν στο πλοίο έχουν εκφράσει ανησυχία για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας των ανθρώπων τους λόγω των συνθηκών, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι ναύτες επιχείρησαν να πέσουν στη θάλασσα.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στο πλοίο, ενώ ορισμένοι βετεράνοι υποστήριξαν ότι οι αναφορές στα μέσα ενημέρωσης είναι υπερβολικές.

Τα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης είναι σε μεγάλο βαθμό ανακριβή και αποτελούν κατά «99% υπερβολή», δηλώνει ο απόστρατος Πλωτάρχης του Ναυτικού, Στιβ Ρότζερς, Διευθυντής της Ένωσης του Ναυτικού των ΗΠΑ (AUSN).

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Στο πλαίσιο των καθηκόντων του στην AUSN —έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στηρίζει τα στελέχη του Αμερικανικού Ναυτικού— συνομιλεί με συγγενείς του πληρώματος του Lincoln. Ο ίδιος επισημαίνει ότι είναι φυσιολογικό οι οικογένειες να ανησυχούν για τους δικούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε πολεμική αποστολή, τονίζοντας παράλληλα ότι το προσωπικό είναι καλά προετοιμασμένο για την κατάσταση που αντιμετωπίζει.

Σε συνέντευξή του στο BBC, συγγενής ενός ναύτη του «Lincoln» ανέφερε ότι το μέλος της οικογένειάς του έχει χάσει 29 κιλά και υποφέρει από εξάντληση λόγω του συνεχούς θορύβου και των κραδασμών.

Ερωτηθείς την Παρασκευή σχετικά με την κατάσταση στο «Lincoln», ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε τις αναφορές, δηλώνοντας ότι η διάρκεια της αποστολής «δεν είναι ούτε κατά διάνοια μεγάλη».

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Asked whether our Marines and Sailors had been pushed too far aboard the USS Abraham Lincoln, Trump said the record-setting deployment was “not nearly long enough.” Hegseth dismissed the families who spoke out as theater.



Here’s the reality.



If those families hadn’t raised… pic.twitter.com/Ka1GdgkfG2 — Mike Levin (@MikeLevin) August 18, 2026

Την Κυριακή, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (US Central Command), που επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι, από τα 11 ενεργά αεροπλανοφόρα του αμερικανικού στρατού, «το Lincoln καταγράφει επί του παρόντος έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς περιστατικών που σχετίζονται με την ψυχική υγεία».

«Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, προσθέτοντας ότι «η υπηρεσία στη θάλασσα για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είναι για όλους». «Είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη εμπειρία», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «η ψυχική υγεία αποτελεί άλλη μία πτυχή της ατομικής υγείας και απαιτεί την προσοχή μας, ακριβώς όπως η σωματική και η πνευματική υγεία».

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Ο Μπαρνέλ, πρώην στρατιωτικός φωτογράφος, πιστεύει ότι, -με βάση την εμπειρία του-πολλά μέλη του πληρώματος στο «Lincoln» δεν έχουν καν την ευκαιρία να επισκεφθούν το κατάστρωμα λόγω των καθηκόντων τους στα κατώτερα επίπεδα του πλοίου. Αυτοί οι ναύτες μπορεί να περνούσαν μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς να βλέπουν τον ουρανό.

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Ένας συνάδελφός του στο USS «Vinson» έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να απομακρυνθεί από το πλοίο, φτάνοντας στο σημείο να πουλάει ναρκωτικά και να στήσει ένα «παράνομο rave club», όπως λέει ο ίδιος.

Military Times reporter Natalie Oliverio shares how families of service members on the USS Abraham Lincoln feel as Trump says reports of poor conditions and food onboard are “fake”: “[They] are really disappointed, they’re disheartened to hear that this is the response from the… pic.twitter.com/x42rIzNMRt — Erin Burnett OutFront (@OutFrontCNN) August 18, 2026

Στο μικροσκοπικό κρεβάτι του Μπαρνέλ —το οποίο οι στρατιωτικοί αποκαλούσαν «φέρετρο» (coffin rack)— δεν υπήρχε χώρος ούτε για να αλλάξει κανείς πλευρό, ενώ τα καλώδια που συγκρατούν και επιβραδύνουν τα αεροσκάφη κατά την προσνήωσή τους περνούσαν μέσα από έναν τοίχο ακριβώς πίσω από το κεφάλι του. «Υπήρχε συνεχής θόρυβος. Το πλοίο είναι πάντα θορυβώδες», λέει. Τα αεροπλάνα προσνηώνονται ή απονηώνονται διαρκώς και τα πυροβόλα βάλλουν συνεχώς, προσθέτει.

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Παραμένει ασαφές ποιες είναι οι τρέχουσες συνθήκες στο «Lincoln».

Ένα συνεργείο του CNN επισκέφθηκε το πλοίο τον περασμένο μήνα και δεν διαπίστωσε εκτεταμένα προβλήματα κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής του σε αυτό.

Αρκετά μέλη του πληρώματος ανέφεραν ότι αναγκάστηκαν να περιορίσουν τη διατροφή τους και ότι έχασαν βάρος σε διάστημα «πολλών μηνών», ωστόσο, όταν το CNN επιβιβάστηκε στο πλοίο στις 7 Ιουλίου, διαπίστωσε ότι «υπήρχε αφθονία τροφίμων», όπως μετέδωσε το δίκτυο. Το ζεστό νερό στα ντους ήταν διαθέσιμο, αν και εντοπίστηκαν ορισμένα σημάδια μούχλας.

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ένα ακόμη πολεμικό πλοίο για να αντικαταστήσει το «Lincoln», το οποίο αναμένεται να φτάσει στη Μέση Ανατολή σε μία εβδομάδα. Το πλοίο που θα αναλάβει τη σκυτάλη, το «USS George Washington», έχει επίσης το δικό του ιστορικό ζητημάτων ψυχικής υγείας μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Το 2022, μια σειρά αυτοκτονιών στο πλοίο —ενώ αυτό βρισκόταν ακόμη ελλιμενισμένο στη Βιρτζίνια— οδήγησε σε έρευνα από στρατιωτικό επιθεωρητή. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι θάνατοι δεν οφείλονταν σε κάποιο μεμονωμένο αίτιο, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολλαπλών προβλημάτων που σχετίζονταν με τις κακές συνθήκες διαβίωσης. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2023, διαπίστωσε ότι η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού «επέτρεψε να υποχωρήσουν τα πρότυπά μας — και με αυτόν τον τρόπο απογοητεύσαμε τους ανθρώπους μας».

Ο Δρ. Χάρολντ Κάντλερ, πρώην επικεφαλής της πολιτικής για την ψυχική υγεία στην Υπηρεσία Βετεράνων των ΗΠΑ (VA), δηλώνει ότι το ζήτημα εξετάζεται από την αμερικανική κυβέρνηση εδώ και χρόνια.

Επισημαίνει ότι η απομόνωση κατά τη διάρκεια της παραμονής σε πλοίο —με περιόδους παρατεταμένης πλήξης που εναλλάσσονται με φάσεις «ακραίας εγρήγορσης»— μπορεί να επιτείνει τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Δεν ξέρεις πού βρίσκεται το μέτωπο», λέει, περιγράφοντας την κατάσταση στο Lincoln. «Ειδικά σε αυτό το είδος ασύγχρονου πολέμου που βλέπουμε να εξελίσσεται». Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να αποβούν εξαιρετικά επιβαρυντικοί, τόσο για τους απλούς στρατιώτες όσο και για τους αξιωματικούς. «Είσαι απομονωμένος. Δεν ξέρεις ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Δεν είσαι καν σίγουρος ποια είναι πλέον η αποστολή. Και δεν ξέρεις πότε θα επιστρέψεις στην πατρίδα».

Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο στρατός δημιούργησε μια εκπαιδευτική ταινία για να βοηθήσει τους στρατιώτες που ενδεχομένως αντιμετώπιζαν «ευερεθιστότητα λόγω μάχης». Η ταινία παρουσίαζε έναν ναύτη που βρισκόταν στο εσωτερικό του πλοίου, επιφορτισμένο με την παρακολούθηση μηχανημάτων σε έναν κλειστό, απομονωμένο χώρο, την ώρα που ο πόλεμος εναντίον του εχθρού μαινόταν έξω. «Δεν μπορεί να δει τον εχθρό. Δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο κατάστρωμα. Η δουλειά του είναι να παρακολουθεί τα δύο όργανα μέτρησης στο μηχανοστάσιο», λέει ο Κάντλερ.

Σκοπός της ταινίας ήταν να καταδείξει ότι τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που δεν χρησιμοποιούν άμεσα όπλα εξακολουθούν να βιώνουν «τεράστιο στρες και κατάσταση υψηλής εγρήγορσης, ενώ είναι εκτεθειμένα στην εξάντληση».

Στο πλαίσιο της θητείας του στην Υπηρεσία Υποθέσεων Βετεράνων (VA), ο Κάντλερ ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με τη μελέτη του φαινομένου των αυτοκτονιών.

Πολυετείς έρευνες της υπηρεσίας έχουν καταδείξει ότι τα εν ενεργεία στελέχη και οι βετεράνοι διατρέχουν κατά 50% υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό των ΗΠΑ. Η πρόκληση για τον στρατό είναι να κάνει κάθε στρατιώτη και ναύτη να αισθάνεται σημαντικό κομμάτι της συνολικής αποστολής, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη μονοτονία που συνεπάγεται ο ρόλος του ως «γραναζιού» σε μια μεγαλύτερη μηχανή, επισημαίνει ο ίδιος.

WATCH: #US President #Trump calls concerns about conditions on aircraft carrier USS Abraham Lincoln 'fake' pic.twitter.com/HN6FjRl5vE — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 18, 2026

Για την καταπολέμηση της απομόνωσης και της πλήξης, το προσωπικό οργανώνει ενίοτε ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο πλοίο, όπως διαγωνισμούς τραγουδιού και πικνίκ στο κατάστρωμα.

Ο Κάντλερ υποστηρίζει το αίτημα των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο για τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την κατάσταση στο Lincoln και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν. «Η απόδοση του πλοίου εξαρτάται άμεσα από την απόδοση του πληρώματός του», δηλώνει. «Αυτοί οι 5.000 άνθρωποι αποτελούν μια κοινότητα. Δεν πρόκειται απλώς για άνδρες και γυναίκες που βιώνουν στρες. Πρόκειται για μια κοινότητα που βρίσκεται υπό καθεστώς πίεσης».

«Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου μειώνονται καθώς μειώνεται η απόδοση του πληρώματος. Επομένως, αν οι αναφορές που κυκλοφορούν ευσταθούν, υπάρχει πραγματικός λόγος ανησυχίας».

Ο Ρότζερς από την AUSN, έχει περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα σε μικρά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και επισημαίνει ότι τα ζητήματα κατάθλιψης και πλήξης είναι συνηθισμένα στις τάξεις των στρατιωτικών. «Είμαστε όλοι άνθρωποι. Όλοι περνάμε δύσκολες στιγμές».

Κατακρίνει τα ΜΜΕ για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών —τις οποίες χαρακτηρίζει «εντελώς εξωφρενικές»— και εκφράζει την αγανάκτησή του για τη ζημιά που, όπως υποστηρίζει, προκαλούν στο ηθικό των στρατιωτικών και των οικογενειών τους.

Οι στρατιωτικοί μπορεί να νιώθουν πλήξη ή άγχος, ωστόσο στα πλοία υπάρχουν ιερείς και σύμβουλοι ψυχικής υγείας, σημειώνει, προσθέτοντας ότι το προσωπικό είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για να διαχειριστεί το στρες.

Οι αναφορές περί ναυτών που σκέφτονται να πέσουν από το πλοίο είναι υπερβολικές, υποστηρίζει ο ίδιος, θυμούμενος αστεία που λέγονταν την εποχή που υπηρετούσε σε αεροπλανοφόρο.

«Θυμάμαι κάποιον να λέει: “Μακάρι να μπορούσα να πέσω με αλεξίπτωτο από εδώ”», λέει γελώντας, χαρακτηρίζοντας τη φράση ως «κουβέντα της παρέας στα αποδυτήρια».