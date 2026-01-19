Στα κρυστάλλινα νερά ανοιχτά του ιαπωνικού νησιού Γιοναγκούνι, ένα αλλόκοτο θέαμα συνεχίζει να προκαλεί δέος, ερωτήματα και έντονες διαφωνίες εδώ και δεκαετίες. Ένας τεράστιος υποθαλάσσιος σχηματισμός, με γεωμετρικές αναβαθμίδες, απόλυτα κοφτές γωνίες και επίπεδες επιφάνειες, θυμίζει έντονα τα ερείπια μιας αρχαίας πόλης που χάθηκε κάτω από τα κύματα.

Το λεγόμενο Μνημείο του Γιοναγκούνι βρίσκεται μόλις 6 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και εκτείνεται έως τα 24 μέτρα βάθος. Ανακαλύφθηκε το 1987 από τον δύτη Κιχάτσιρο Αρατάκε και από τότε δεν έπαψε να τροφοδοτεί θεωρίες περί «ιαπωνικής Ατλαντίδας».

Advertisement

Advertisement

Ορισμένοι ερευνητές, με πιο γνωστό τον γεωλόγο Μασάκι Κιμούρα, υποστηρίζουν ότι ο σχηματισμός έχει δεχτεί ανθρώπινη παρέμβαση και ότι πρόκειται για απομεινάρι ενός άγνωστου πολιτισμού ηλικίας άνω των 10.000 ετών πολύ παλαιότερου από τις γνωστές αρχαίες κοινωνίες.

Η πλειονότητα των γεωλόγων, ωστόσο, διαφωνεί κάθετα.

Σύμφωνα με την επικρατούσα επιστημονική άποψη, η εντυπωσιακή δομή είναι αποτέλεσμα φυσικών γεωλογικών διεργασιών: στρώσεις ψαμμίτη και ιλυόλιθου, φυσικά επίπεδα αδυναμίας, σεισμική δραστηριότητα και αδιάκοπη θαλάσσια διάβρωση. Το Γιοναγκούνι βρίσκεται σε έντονα σεισμογενή περιοχή, γεγονός που εξηγεί τις τακτικές ρωγμές και τις «σκαλοειδείς» επιφάνειες.

Όπως έχει επισημάνει ο γεωλόγος Ρόμπερτ Σοκ, σεισμοί μπορούν να διασπάσουν τα πετρώματα σε σχεδόν τέλειες γεωμετρικές μορφές, ενώ τα θαλάσσια ρεύματα λειαίνουν τις επιφάνειες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση αρχιτεκτονικής ακρίβειας.

Παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί και σε άλλα μέρη του κόσμου: από τις εξαγωνικές στήλες του Giant’s Causeway στην Ιρλανδία μέχρι το «στρωμένο» Tessellated Pavement της Τασμανίας. Η φύση, όπως φαίνεται, μπορεί να είναι εξαιρετικά… αρχιτέκτονας.

Το 2024, ομάδα Ιαπώνων γεωλόγων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας στον χώρο. Οι παρατηρήσεις τους δείχνουν ότι οι σχηματισμοί συνεχίζουν να εξελίσσονται ακόμη και σήμερα μέσω φυσικής διάβρωσης του θαλάσσιου πυθμένα.

Advertisement

Κι όμως, παρά τις επιστημονικές εξηγήσεις, το Μνημείο του Γιοναγκούνι εξακολουθεί να μαγνητίζει δύτες, ερευνητές και λάτρεις των μυστηρίων. Γιατί κάποιες φορές, η ίδια η φύση καταφέρνει να ξεπερνά ακόμη και τα πιο ευφάνταστα σενάρια αρχαίων πολιτισμών.

Πηγή φωτογραφιών: Melkov/Wikimedia Commons, CC 1.0 Universal

Με πληροφορίες από το Sciencealert

Advertisement