Ο γνωστός παρουσιαστής και podcaster Τζο Ρόγκαν έμεινε εμβρόντητος όταν ο καλεσμένος του, ο ερευνητής της αρχαιότητας Ben van Kerkwyk, μίλησε για μια πιθανή ταύτιση της χαμένης Ατλαντίδας με μια περιοχή κοντά στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, η Ατλαντίδα ήταν ένας προηγμένος πολιτισμός που είχε ανεγείρει μνημειώδεις ναούς, λιμάνια με τεράστια τείχη και εντυπωσιακές κατασκευές, προτού βυθιστεί στη θάλασσα πριν από περίπου 11.000 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του Joe Rogan Experience, ο van Kerkwyk αναφέρθηκε στις έρευνες του ανεξάρτητου ερευνητή Michael Donnellan, ο οποίος εδώ και οκτώ χρόνια μελετά την περιοχή γύρω από το Κάντιθ της Ανδαλουσίας, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα σόναρ υψηλής ανάλυσης για τη χαρτογράφηση του βυθού.

Όπως αποκάλυψε, οι σαρώσεις εντόπισαν μεγάλες γραμμικές δομές και ομόκεντρα κυκλικά τείχη, τα οποία παραπέμπουν με εντυπωσιακή ακρίβεια στις περιγραφές των πλατωνικών διαλόγων Τίμαιος και Κριτίας.

Ο Ρόγκαν άκουγε έκπληκτος, περιοριζόμενος σε ένα «Ουάου», καθώς ο καλεσμένος του μιλούσε για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ του Donnellan με τίτλο Atlantica, όπου παρουσιάζονται οι ανακαλύψεις.

Ο Donnellan υποστηρίζει πως οι υποθαλάσσιες δομές και τα ερείπια που εντόπισε παραπέμπουν σε έναν εξελιγμένο πολιτισμό που καταστράφηκε από κατακλυσμικό γεγονός περίπου 12.000 χρόνια πριν. Όπως δήλωσε στη Daily Mail, τα ευρήματα ταιριάζουν με τις λεπτομέρειες του Πλάτωνα για το κλίμα, την τοποθεσία και τις κοινωνικές δομές της Ατλαντίδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σάρωσεις αποκάλυψαν τείχη ύψους άνω των έξι μέτρων, σε κυκλική διάταξη, κανάλια που μοιάζουν με τεχνητά και στο κέντρο ένα ορθογώνιο οικοδόμημα, το οποίο θυμίζει τον ναό του Ποσειδώνα που περιγράφει ο Πλάτωνας. Ενδείξεις ζημιών στα εξωτερικά τείχη δείχνουν μάλιστα πιθανό πλήγμα από γιγαντιαίο τσουνάμι.

Η ομάδα του Donnellan περιλαμβάνει δύτες, ειδικούς σε δορυφορικές σαρώσεις, αρχαιολόγους και άλλους επιστήμονες, που συνεργάζονται για να μελετήσουν το φαινόμενο. Όπως εξηγεί, χρησιμοποιούνται και παλαιότερες αεροφωτογραφίες του ερευνητή Merlin Burrows, οι οποίες ενισχύουν την υπόθεση ότι οι δομές δεν είναι φυσικής προέλευσης.

Επιπλέον, η περιοχή παρουσιάζει στοιχεία που ευθυγραμμίζονται με τις πλατωνικές περιγραφές για την ύπαρξη αλόγων, ταύρων και ελεφάντων στην Ατλαντίδα. Ο Donnellan υπογραμμίζει ότι η Ανδαλουσία είναι πατρίδα αρχαίων φυλών αλόγων, διαθέτει τον περίφημο ανδαλουσιανό ταύρο, ενώ στο παρελθόν υπήρχε και εμπόριο ελεφαντόδοντου, ακόμη και με ασιατικά είδη, κάτι που δείχνει εκτεταμένες εμπορικές σχέσεις.

Παρά το ότι οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί θεωρούν την Ατλαντίδα μύθο, ο Donnellan είναι πεπεισμένος ότι τα ευρήματά του αντιστοιχούν σε έναν χαμένο προϊστορικό πολιτισμό. «Όλα όσα περιγράφει ο Πλάτωνας βρίσκουν αντανάκλαση στην περιοχή που μελετάμε. Οι ομοιότητες είναι ακριβείς, σχεδόν τρομακτικά τέλειες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: Daily Mail

