Σοκ και θλίψη προκάλεσε στην Ιαπωνία η πυρκαγιά που κατέστρεψε το Reikado Hall, ιστορικό βουδιστικό κτήριο στο συγκρότημα του ναού Daishō-in Temple στο νησί Μιγιατζίμα. Το κτήριο φιλοξενούσε την περίφημη «αιώνια φλόγα», η οποία σύμφωνα με την παράδοση είχε ανάψει πριν από περισσότερα από 1.200 χρόνια από τον μοναχό Κουκάι και συνέχιζε να καίει αδιάκοπα επί αιώνες.

A fire destroyed the Reikado Hall at Daishoin Temple in Japan, home to a sacred flame believed to have burned for more than a thousand years.



The flame, once used to light the eternal flame at Hiroshima Peace Memorial Park, was safely moved before the blaze spread. May 21, 2026

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κινητοποίησε περίπου 30 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο την Πέμπτη, ωστόσο το ιστορικό κτήριο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Σύμφωνα με τις αρχές και τη διοίκηση του ναού, η ιερή φλόγα μεταφέρθηκε εγκαίρως σε ασφαλές σημείο πριν οι φλόγες επεκταθούν στο εσωτερικό του κτηρίου.

Η συγκεκριμένη φλόγα είχε χρησιμοποιηθεί και για το άναμμα της αιώνιας φλόγας στο Πάρκο Ειρήνης της Χιροσίμα, αποκτώντας ιδιαίτερο συμβολισμό για την ειρήνη και τη μνήμη.