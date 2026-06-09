Τουρίστας δίνει μάχη με τη ζωή του μετά από σοκαριστικό ατύχημα (Φωτογραφία από Χ)

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Σοκάρουν τα πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν έναν άνδρα να πέφτει από τον έβδομο όροφο κτιρίου στο Σαν Αντόνι της Ίμπιζα.

29χρονος έπεσε από μπαλκόνι εβδόμου ορόφου

Ο 29χρονος είναι γυμνός, κρέμεται από την εξωτερική πλευρά του παραθύρου, ενώ ένα δεύτερο άτομο, που πιθανολογείται ότι είναι αστυνομικός, προσπαθεί να τον σώσει.

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Το ατύχημα συνέβη στο κτίριο Tanit που βρίσκεται σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Ίμπιζα , με το περιστατικό να έχει αποτυπωθεί καρέ-καρέ σε βίντεο, καθώς συνέβη μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών.

Nuevo cap Ibiza , el amante descubierto pic.twitter.com/qI6DWdx2rD June 8, 2026

H κατάσταση υγείας του 29χρονου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο άνδρας φέρει «πολύ σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, θωρακικό τραύμα, κοιλιακό τραύμα, κάταγμα λεκάνης και σοβαρές πολλαπλές κακώσεις» και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Οι ισπανικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου, τα οποία φέρεται να καταγράφουν όσα συνέβησαν λίγο πριν από την πτώση.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για στιγμές πανικού, καθώς τουρίστες και κάτοικοι παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι την προσπάθειά του να σωθεί. Όπως ανέφεραν, ένας άνδρας επιχείρησε να τον βοηθήσει, όμως δεν πρόλαβε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο κτίριο είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές το 2017, όταν ένας 26χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του πέφτοντας, ενώ προσπαθούσε να επιστρέψει στο διαμέρισμά του χωρίς τα κλειδιά του.