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Ο 45χρονος χειριστής του ταχύπλοου, Ρίτσαρντ Στίβενσον, προκάλεσε το δυστύχημα αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα περίπου 130 χιλιομέτρων την ώρα σε περιοχή με περιορισμούς.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, έχοντας συγκέντρωση στο αίμα δυόμισι φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Οι αρχές άσκησαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση σκάφους υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του.

Ο κατηγορούμενος διαθέτει βαρύ ιστορικό παραβάσεων, καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και επικίνδυνη οδήγηση.

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Μια ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στον ποταμό Φοξ, στο Ιλινόις των ΗΠΑ, όταν ένα ταχύπλοο που φέρεται να κινούνταν με περίπου 130 χλμ./ώρα συγκρούστηκε με άλλο σκάφος, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας 48χρονης γυναίκας και τον τραυματισμό του συζύγου της.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο 45χρονος χειριστής του ταχύπλοου, Ρίτσαρντ Στίβενσον, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου επιτρεπόταν μόνο χαμηλή ταχύτητα πλεύσης.

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Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, όταν το σκάφος τύπου pontoon, μήκους 31 ποδιών, προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα στο πίσω μέρος ενός μικρότερου σκάφους Crownline, μήκους 20 ποδιών, στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι.

Από τη σύγκρουση η 48χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ ο σύζυγός της τραυματίστηκε.

Οι εισαγγελείς: «Ήταν μια ωρολογιακή βόμβα»

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικαστής αποφάσισε την προφυλάκιση του 45χρονου μέχρι τη δίκη του.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Μπράιαν Μίλερ χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο «ωρολογιακή βόμβα», υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του οδήγησε στην τραγωδία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον Στίβενσον κοντά στο σκάφος του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Northwestern στο ΜακΧένρι, όπου οι εξετάσεις έδειξαν συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα περίπου 0,20%, δηλαδή περίπου δυόμισι φορές πάνω από το νόμιμο όριο.

Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι δύο ακόμη επιβάτες που επέβαιναν στο ταχύπλοο είχαν αποχωρήσει πριν από την άφιξη της αστυνομίας.

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Μάρτυρες τον είδαν να πίνει και να αναπτύσσει υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, πολλοί μάρτυρες κατέθεσαν ότι ο 45χρονος κατανάλωνε αλκοόλ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας φέρεται να τον καταγράφουν να κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα τόσο στον ποταμό Φοξ όσο και στην περιοχή Chain O’Lakes λίγο πριν από τη σύγκρουση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 14:30.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τη στιγμή της πρόσκρουσης το σκάφος του έτρεχε με περίπου 80 μίλια την ώρα (σχεδόν 130 χλμ./ώρα).

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BREAKING: Richard Stevenson faces reckless homicide and aggravated DUI charges after allegedly speeding at 80 mph while nearly three times the legal alcohol limit, crashing into another boat on Illinois' Fox River, killing a 48-year-old woman and injuring her husband. Judge… pic.twitter.com/Plcyf6WddH — crimepulsedaily (@crimepulsedaily) July 28, 2026

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες

Σε βάρος του Ρίτσαρντ Στίβενσον ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από αμέλεια, καθώς και δύο κατηγορίες για οδήγηση σκάφους υπό την επήρεια αλκοόλ με επιβαρυντικές περιστάσεις.

Η εισαγγελία αποκάλυψε ακόμη ότι ο 45χρονος είχε βαρύ ιστορικό τροχαίων παραβάσεων, καθώς στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί τρεις φορές για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τρεις φορές για επικίνδυνη οδήγηση και είχε καταγράψει ακόμη τέσσερις παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

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Drunk boater decapitates woman after crashing into her at 80 miles per hour https://t.co/aCLc8vlr9k pic.twitter.com/KuA6GVDVIr — New York Post (@nypost) July 28, 2026