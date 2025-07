Ένα επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε εκατοντάδες ανθρώπους έπιασε φωτιά στη θάλασσα την Κυριακή στα ανοικτά της νήσου Σουλαουέζι στην Ινδονησία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, δήλωσαν αξιωματούχοι. Περισσότεροι από 280 άνθρωποι διασώθηκαν και οι προσπάθειες εκκένωσης συνεχίζονται.

Το πλοίο KM Barcelona 5 κατευθυνόταν προς το Μανάδο, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Βόρειου Σουλαουέζι, από την Ταλαούντ, μια νησιωτική περιφέρεια της επαρχίας, όταν έπιασε φωτιά στα νερά κοντά στην Ταλίσε, δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντενίχ Χεντράτα, διοικητής της Διοίκησης Στόλου της Ινδονησίας.

TERRIFYING SCENES: Ferry carrying 280 people bursts into flames off Indonesia, forcing passengers to jump into sea. Rescue crews save over 260, search ongoing for missing. 18 injured, including children. pic.twitter.com/C3NnE6tMKN

Ο ίδιοςπρόσθεσε ότι τρία πλοία του Πολεμικού Ναυτικού έχουν αναπτυχθεί και 284 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν εκκενωθεί μέχρι στιγμής. Η επιχείρηση διάσωσης περιελάμβανε τη βοήθεια τοπικών ψαράδων, οι οποίοι έσωσαν ορισμένους επιζώντες που φορούσαν σωσίβια καθώς παρασύρονταν σε κοντινά νησιά στα φουρτουνιασμένα νερά.

Οι διασώστες ανέσυραν πέντε πτώματα, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς, ούτε ακριβείς αριθμοί των επιβατών και των μελών του πληρώματος που επέβαιναν στο πλοίο.

«Εξακολουθούμε να επικεντρωνόμαστε στις προσπάθειες εκκένωσης», δήλωσε ο Χεντράτα, προσθέτοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης έδειχναν τρομοκρατημένους επιβάτες, οι περισσότεροι φορώντας σωσίβια, να πηδούν στη θάλασσα. Πορτοκαλί φλόγες και μαύρος καπνός αναδύονταν από το φλεγόμενο σκάφος.

Video shows people jumping into the sea as fire engulfs the KM Barcelona VA near Talise Island, Indonesia. Rescue teams have begun evacuating the burning ship. pic.twitter.com/gl2zZElWih