

Η κατανάλωση κρέατος σκύλων, γατών και άλλων ζώων που θεωρούνται φορείς της λύσσας απαγορεύεται πλέον στην Τζακάρτα, πρωτεύουσα της Ινδονησίας, μετά από εκστρατεία ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, όπως ανακοίνωσε αρμόδιος αξιωματούχος.

Ο κυβερνήτης της Τζακάρτα, Πραμόνο Ανούνγκ, δήλωσε ότι υπέγραψε τον σχετικό νόμο, έναν μήνα μετά τη δέσμευσή του να βάλει τέλος στο εμπόριο κρέατος γατών, σκύλων και νυχτερίδων στην πόλη.

Όπως ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο νόμος απαγορεύει την πώληση κρέατος ζώων-φορέων της λύσσας για διατροφικούς σκοπούς, είτε πρόκειται για ζωντανά ζώα, είτε για κρέας ή άλλα προϊόντα, νωπά ή επεξεργασμένα.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στη γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών πριν τεθεί σε πλήρη ισχύ η απαγόρευση.

Την απόφαση υποδέχθηκαν θετικά οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων, χαρακτηρίζοντάς τη σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η ομάδα Dog Meat Free Indonesia (DMFI) τόνισε ότι «αυτή η πολιτική συμφωνεί με την εντολή του Συντάγματος, η οποία στοχεύει να προστατεύει όλους τους Ινδονήσιους και να κάνει την Ινδονησία ένα δίκαιο και πολιτισμένο κράτος».

Η Ινδονησία παραμένει μία από τις λίγες χώρες όπου επιτρέπεται ακόμη η πώληση κρέατος σκύλου και γάτας, ωστόσο οι αντιδράσεις κατά της πρακτικής αυξάνονται. Τα τελευταία χρόνια, πόλεις όπως η Σεμαράνγκ στη νήσο Ιάβα έχουν επιβάλει τοπικούς περιορισμούς στο εμπόριο αυτό.