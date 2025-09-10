Ταραχή προκλήθηκε στο δεύτερο πιο πολυσύχναστο λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το πρωί της Τετάρτης (10/9), όταν περίπου 67 εμπορευματοκιβώτια έπεσαν στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο.

Ο λόγος για το «Mississippi» που είναι ναυλωμένο από την ΖΙΜ και κατέπλευσε από το Γιαντάν της Κίνας. Το πλοίο με πορτογαλική σημαία ήταν αγκυροβολημένο στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, Pier G, όταν τα κοντέινερ ξεκίνησαν να πέφτουν στο νερό.

More than 60 containers fell from a ship while it was berthed at Southern California's Port of Long Beach https://t.co/mESZ9curfa pic.twitter.com/5Z8jpkzTwU — Reuters (@Reuters) September 10, 2025

Από το συμβάν δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί και δεν επηρεάστηκαν άλλες λιμενικές λειτουργίες. Μια μικρότερη φορτηγίδα που βρισκόταν δίπλα στο «Mississippi» υπέστη ζημιές, σύμφωνα με την Ενωμένη Διοίκηση.

Όπως δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του λιμένα του Λονγκ Μπιτς, Αρτ Μαροκίν, ύστερα από το περιστατικό, οι εργασίες στον τερματικό σταθμό ανεστάλησαν προσωρινά, αφού τα πληρώματα εργάζονταν για την ασφάλιση των εμπορευματοκιβωτίων.

The Coast Guard said the accident occurred about 9 a.m., and early estimates indicate that at least 67 containers went overboard. Full story: https://t.co/ilsn1XbaEl pic.twitter.com/jgL868EKIX — KTLA (@KTLA) September 9, 2025

Γύρω από το πλοίο – μήκους 255 μέτρων – δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας, αναφέρει σε ανακοίνωση του το Λιμενικό Σώμα.