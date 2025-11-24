Σε βίντεο πιάστηκε μια 32χρονη επίδοξη food influencer από το Μπρούκλιν, καθώς έφευγε για ακόμη μία φορά από εστιατόριο χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό. Η Πέι «Λου» Τσάνγκ έγινε ξανά θέμα στα μέσα ενημέρωσης ύστερα από περιστατικό που συνέβη στο καφέ-εστιατόριο Hole in the Wall στην Bedford Avenue, όπου η Τσάνγκ παρέμεινε για πέντε ώρες, δημιουργώντας λογαριασμό 77 δολαρίων αλλά χωρίς να αγγίξει το φαγητό της.

Το προσωπικό την αναγνώρισε αμέσως λόγω των προηγούμενων παραβάσεών της, ενώ ο σερβιτόρος δήλωσε ότι η Τσάνγκ γελούσε όταν ο διευθυντής της ζήτησε να πληρώσει.

Serial Brooklyn dine-and-dash influencer caught avoiding the bill in video as local eateries wise up to scheme https://t.co/KS7Oe0Ix9I pic.twitter.com/5wLoWnIUHR — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Η Τσάνγκ έχει ιστορικό παραβάσεων, καθώς έχει συλληφθεί πέντε φορές για το ίδιο κόλπο σε εστιατόρια με αστέρι Michelin, όπως τα Francie και Peter Luger, και δύο φορές το προηγούμενο Σάββατο στο Sea Thai και στο ιταλικό Misi.

Παρά τις συλλήψεις και την επιτήρηση, η δράση της συνεχίζεται, με την ίδια να αποφεύγει πληρωμές σε διάφορα εστιατόρια, όπως το 12 Chairs.

Dine-and-dash influencer tormenting New York City is CAUGHT on camera… as neighbors and friends reveal her even stranger behavior in private https://t.co/OA3BaAgp70 — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2025

Η Τσάνγκ είναι από την Ταϊβάν και μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2019 για σπουδές στο Pratt University με πλήρη υποτροφία. Σπούδασε information experience design και information technology και εργάστηκε στην Chase Bank έως το 2023.

Παράλληλα, χρωστά πάνω από 40.000 δολάρια σε ενοίκιο για το πολυτελές της διαμέρισμα στο Williamsburg, όπου ζει από το 2021. Γείτονες την κατηγορούν για φωνές, σκουπίδια και βανδαλισμούς στον διάδρομο.

Σύμφωνα με τον σερβιτόρο που ήταν παρών στο τελευταίο περιστατικό, η Τσάνγκ εκμεταλλεύεται την κατάστασή της για να αποκτήσει φήμη στα social media, καθώς οι ακόλουθοί της στο Instagram αυξήθηκαν από 13.000 σε 22.000 την τελευταία εβδομάδα.

Τα τοπικά εστιατόρια πλέον έχουν γίνει πιο προσεκτικά απέναντι στη δράση της, ενώ η αστυνομία φαίνεται διστακτική να ασχοληθεί λόγω της φύσης των παραβάσεών της.

(Με πληροφορίες από NewYorkPost)