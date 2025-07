Μια γυναίκα έπνιξε τον σκύλο της στην τουαλέτα αεροδρομίου στη Φλόριντα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στη διεθνή πτήση της, αφού δεν της επέτρεψαν να πάρει μαζί της το λευκό μίνι Σνάουτσερ λόγω ενός γραφειοκρατικού ζητήματος, δήλωσαν οι αρχές.

Η γυναίκα συνελήφθη την Τετάρτη στην κομητεία Λέικ με την κατηγορία της βαριάς κακοποίησης ζώου, κακούργημα τρίτου βαθμού. Αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 5.000 δολαρίων.

«Η πράξη αυτή ήταν εσκεμμένη και είχε ως αποτέλεσμα τον σκληρό και άσκοπο θάνατο του ζώου», αναφέρεται σε ένορκη βεβαίωση σύλληψης από το αστυνομικό τμήμα του Ορλάντο.

Τα διαδικτυακά αρχεία του δικαστηρίου δεν έδειχναν να έχει καταχωρηθεί δικηγόρος για τη γυναίκα από το Kένερ της Λουιζιάνα.

Η έρευνα για τον θάνατο του 9χρονου Σνάουτσερ με το όνομα “Tywinn” ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν ένας επιστάτης βρήκε τον σκύλο μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών σε μια τουαλέτα του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ορλάντο.

