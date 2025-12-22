Σε σοβαρή κατάσταση καθώς πλησιάζει τους έξι μήνες ζωής συνεχίζει να νοσηλεύεται στην Τζόρτζια των ΗΠΑ ένα μωρό που γεννήθηκε πρόωρα από μια γυναίκα η οποία ήταν ήδη εγκεφαλικά νεκρή, χωρίς οι συγγενείς να έχουν κανένα νομικό δικαίωμα να αποφασίσουν για την τύχη της μητέρας ή του μωρού.

Η μητέρα, η 30χρονη νοσοκόμα Αντριάνα Σμιθ από την Ατλάντα, κατέρρευσε τον Φεβρουάριο λόγω πολλαπλών θρόμβων στον εγκέφαλο και ενώ ήταν μόλις 8 εβδομάδων έγκυος. Παρά την επέμβαση που έγινε για να μπορέσει να σωθεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή.

Λόγω του νόμου LIFE Act της Τζόρτζια που απαγορεύει την άμβλωση μετά την ανίχνευση καρδιακών παλμών του εμβρύου, το νοσοκομείο κράτησε τη Σμιθ σε μηχανική υποστήριξη, επειδή ο καρδιακός παλμός του εμβρύου είχε ήδη εντοπιστεί και οι γιατροί φοβήθηκαν νομικές συνέπειες αν η εγκυμοσύνη τερματιζόταν.

Πηγή: gofundme.com

Στόχος ήταν να παραταθεί η κύηση όσο γινόταν. Τελικά, στις 13 Ιουνίου, στις περίπου 26 εβδομάδες, οι γιατροί έκαναν έκτακτη καισαρική τομή. Το μωρό, ονόματι Chance (Ελπίδα), γεννήθηκε τρεις μήνες πρόωρα και με βάρος 820 γραμμάρια. Έκτοτε βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως στους πνεύμονες, ενώ δείχνει να αναπτύσσεται κανονικά (από 3,6 κιλά τον Οκτώβριο έφτασε πριν λίγες ημέρες τα 4,9 κιλά).

Η οικογένεια αντιμετωπίζει τεράστια ιατρικά έξοδα, καθώς το κράτος δεν παρείχε καμία οικονομική βοήθεια, παρότι η παράταση της κύησης και η μηχανική υποστήριξη της μητέρας επιβλήθηκαν στην πράξη από τον αυστηρό νόμο της πολιτείας.

Πηγή: gofundme.com

Η σελίδα GoFundMe που δημιουργήθηκε έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 552.606 δολάρια (474.040 ευρώ), κυρίως λόγω της δημοσιότητας της υπόθεσης, η οποία έχει φέρει στο τραπέζι ξανά τη συζήτηση για τα δικαιώματα στην άμβλωση μετά την ανατροπή της Roe v. Wade το 2022, με την οποία 41 πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις αμβλώσεις και 12 έχουν επιβάλει πλήρη απαγόρευση.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Τζόρτζια, Chris Carr, ο νόμος δεν υποχρεώνει τους γιατρούς να κρατούν ζωντανούς εγκεφαλικά νεκρούς ασθενείς ενώ η απενεργοποίηση της μηχανικής υποστήριξης δεν θεωρείται πράξη με σκοπό τον τερματισμό της εγκυμοσύνης.

(Με πληροφορίες από CBSnews)