Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες είναι δύο άνδρες που φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση σαν αυτή του Ισλαμικού Κράτους στο Παρίσι το 2015 σε αμερικανικό έδαφος.

Προηγήθηκε επιδρομή του FBI στο Ντίαρμπορν, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση αραβικής καταγωγής πολιτών στις ΗΠΑ. Σε ανάρτηση της γενικής εισαγγελέα Πάμελα Μπόντι γίνεται λόγος για μια «μεγάλης κλίμακας τρομοκρατική συνωμοσία που συνδεόταν με το ISIS», με συλλήψεις στην ανατολική περιφέρεια του Μίτσιγκαν. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα, οι συλληφθέντες είχαν αρκετά τυφέκια AR-15, διάφορα άλλα είδη εξοπλισμού και σχέδιο για επίθεση σε αμερικανικό έδαφος.

Our newly unsealed complaint reveals a major ISIS-linked terror plot with multiple subjects arrested in the Eastern District of Michigan targeting the United States.



According to the complaint, subjects had multiple AR-15 rifles, tactical gear, and a detailed plan to carry out… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) November 3, 2025

Σύμφωνα με το CNN, οι Μοχμέντ Αλί και Ματζέντ Μαχμούντ είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες «παραλαβής και μεταφοράς και απόπειρας και συνωμοσίας για απόπειρα μεταφοράς όπλων και πυρομαχικών», με εκτίμηση πως τα όπλα και τα πυρομαχικά «θα χρησιμοποιούνταν για να διαπραχθεί ομοσπονδιακό έγκλημα τρομοκρατίας».

Αν καταδικαστούν, οι δύο άνδρες θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με μέχρι και 15 χρόνια φυλακή και πρόστιμο 250.000 δολαρίων, όπως είπε εκπρόσωπος των αρχών. Ο δικηγόρος του Μαχμούντ είπε πως ο πελάτης του και ο Αλί είναι 20 ετών.

Σε έγγραφα του FBI αναφέρεται πως ο Αλί και ένας έφηβος που δεν κατονομάστηκε σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στις ΗΠΑ εκ μέρους του ISIS και πως συνωμοτούσαν για να το επιτύχουν. Ο Αλί είχε αγοράσει μια καραμπίνα, ένα AR-15 και άλλα αντικείμενα, περιλαμβανομένου ενός ειδικού διακόπτη που επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας πυρός. Ο Μαχμούντ αγόρασε ένα AR-15 και πάνω από 1.600 σφαίρες για τέτοια όπλα.

Πέρα από συναντήσεις δια ζώσης, ο Μαχμούντ, ο Αλί, ο έφηβος και άλλοι συζητούσαν online, διαμοιραζόμενοι εξτρεμιστικό υλικό και ενθαρρύνοντας παρόμοιες επιθέσεις. Όσον αφορά στο πότε θα έκαναν τη δική τους, φαίνεται ότι τη σχεδίαζαν για το Χάλογουϊν. Όπως έχει αναφερθεί, έλεγαν πως ήθελαν να κάνουν «το ίδιο με τη Γαλλία» και υπήρξε αναφορά σε κάποιον που ίσως πήγαινε «στη Γαλλία για ένα “2015”». Σε εκείνη την ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση είχαν σκοτωθεί τουλάχιστον 130 άτομα, με το ISIS να αναλαμβάνει την ευθύνη. Σημειώνεται πως το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη και για επίθεση του 2016 στο Ορλάντο, όπου 49 άτομα σκοτώθηκαν στο κλαμπ Pulse.