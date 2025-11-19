Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης θα δώσει στη δημοσιότητα φακέλους από την έρευνά του πάνω στην υπόθεση Έπσταϊν εντός 30 ημερών, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας Μπαμ Μπόντι την Τετάρτη, αφού το Κογκρέσο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα υπέρ της δημοσιοποίησής τους.

Το εν λόγω υλικό θα μπορούσε να ρίξει περαιτέρω φως στις δραστηριότητες του Τζέφρι Έπσταϊν, που είχε σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλες διάσημες προσωπικότητες πριν την καταδίκη του. Το σκάνδαλο αποτελεί εδώ και μήνες μεγάλο «πονοκέφαλο» για την κυβέρνηση Τραμπ, σε μεγάλο βαθμό επειδή ενισχύει τις θεωρίες περί συγκάλυψης και συνωμοσιών μεταξύ των ίδιων των υποστηρικτών της. Πολλοί ψηφοφόροι του Τραμπ πιστεύουν ότι η κυβέρνηση έχει συγκαλύψει τους δεσμούς του Έπσταϊν με πλούσιους και ισχυρούς και έχει αποκρύψει λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του, που χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία, σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, ενώ ήταν αντιμέτωπος με ομοσπονδιακές κατηγορίες σωματεμπορίας.

