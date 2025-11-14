Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αμμωνία διέρρευσε από βυτιοφόρο φορτηγό σε χώρο στάθμευσης ξενοδοχείου στην Οκλαχόμα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η διαρροή αναφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 10 μ.μ. τοπική ώρα, στον χώρο στάθμευσης του Holiday Inn Express στο Weatherford, περίπου 70 μίλια δυτικά της Οκλαχόμα Σίτι, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι διασώστες εργάστηκαν για να απομακρύνουν τα θύματα, καθώς τοξικό νέφος αμμωνίας περιόριζε την πρόσβαση στην περιοχή. Συνολικά 45 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν, εκ των οποίων πέντε μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομεία της Οκλαχόμα Σίτι.

Οι περισσότεροι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, αν και αρκετοί παραμένουν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεκάδες άλλοι έλαβαν περίθαλψη σε τρία «σημεία συλλογής θυμάτων», σύμφωνα με την αστυνομία.

Περίπου 14 αστυνομικοί εκτέθηκαν σε άνυδρη αμμωνία, με πέντε από αυτούς να υφίστανται χημικά εγκαύματα στους αεραγωγούς τους. Πολλοί διασώστες έλαβαν φροντίδα επί τόπου.

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ενώ βίντεο από το περιστατικό έδειχνε ένα πυκνό νέφος αμμωνίας να καλύπτει τον χώρο στάθμευσης το βράδυ της Τετάρτης.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου πιστεύεται ότι πάρκαρε εκεί για να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο, δήλωσε ο αρχιφύλακας του Weatherford, Άντζελο Ορέφις.

Η διαρροή εκτιμάται ότι ήταν ατύχημα και παραμένει υπό διερεύνηση. Πιθανή αιτία θεωρείται μηχανική βλάβη σε κάποια βαλβίδα ή ελαττωματική τσιμούχα, σύμφωνα με τον Ορέφις.

(Με πληροφορίες από ABC)