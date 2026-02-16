Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (16/2) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου κλήση για ενδεχόμενη διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία παρασκευής γλυκών, που βρίσκεται μεταξύ Πορταριάς – Κατηχωρίου.

Πληροφορίες του Ταχυδρόμου αναφέρουν ότι εργαζόμενες στο παρασκευαστήριο μύρισαν οσμή που παραπέμπει σε υγραέριο και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι εργαζόμενες έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο με ασφάλεια και στο σημείο γίνεται έλεγχος. Δεν σημειώθηκε κάποια έκρηξη ή κάποιος τραυματισμός απο το συμβάν.

Επίσης, πιστοποιημένος τεχνικός, ο οποίος κλήθηκε από την Πυροσβεστική για να δει εάν υφίσταται διαρροή και προς αυτήν την κατεύθυνση ελέγχει τη δεξαμενή και σωληνώσεις.