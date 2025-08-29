Μια γυναίκα που έχει χαρακτηριστεί ως «μαύρη χήρα» επειδή δηλητηρίασε 11 ηλικιωμένους συζύγους της μέσα σε δύο δεκαετίες αντιμετωπίζει τώρα το ενδεχόμενο θανατικής ποινής στο Ιράν.

Η 56χρονη Κολσούμ Ακμπάρι κατηγορήθηκε στις αρχές Αυγούστου για τη δηλητηρίαση και τη δολοφονία 11 συζύγων σε διάστημα 22 ετών, αλλά η ίδια ισχυρίζεται ότι ο αριθμός θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερος, καθώς δεν θυμάται ακριβώς.

Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ζητήσει την εκτέλεσή της.

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Κολσούμ Ακμπάρι κατάφερνε να μένει ατιμώρητη, παντρευόμενη συστηματικά ηλικιωμένους άνδρες και δηλητηριάζοντάς τους με φάρμακα για τον διαβήτη και βιομηχανικό αλκοόλ, ώστε να κληρονομήσει την περιουσία τους και τις προίκες τους.

Κανείς δεν υποψιαζόταν τίποτα, καθώς οι άνδρες φαινόταν να πεθαίνουν από φυσικά αίτια λόγω της ηλικίας τους και των προβλημάτων υγείας τους. Δρούσε επίσης σε διαφορετικές πόλεις για να αποφύγει την προσοχή.

Το φονικό ξέσπασμά της ξεκίνησε το 2000 και συνεχίστηκε μέχρι το 2023, όταν ο γιος του τελευταίου θύματός της, του 82χρονου Γκολαμρεζά Μπαμπάεϊ, υποψιάστηκε κάτι και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η Ακμπάρι κατηγορείται για τη δολοφονία 11 συζύγων, αλλά η ίδια δηλώνει ότι ο αριθμός των θυμάτων της θα μπορούσε να κυμαίνεται μεταξύ 13 και 15. «Δεν ξέρω πόσους σκότωσα. Ίσως ήταν 13 ή 15. Δεν θυμάμαι ακριβώς», είπε κατά την ανάκριση.

Η Κολσούμ παντρεύτηκε για πρώτη φορά σε ηλικία 18 ετών. Ο πρώτος γάμος της ήταν σύντομος και με έναν άνδρα που είχε ψυχολογικά προβλήματα, ενώ ο δεύτερος γάμος της δεν ήταν πολύ καλύτερος, καθώς παντρεύτηκε έναν μεγαλύτερο άνδρα με παιδιά από προηγούμενο γάμο, που την χτυπούσε και την ταπείνωνε. Μετά τον θάνατο του δεύτερου συζύγου της ξεκίνησε το φονικό της ξέσπασμα.

Έλεγε στους ανθρώπους ότι ήταν πρόθυμη να παντρευτεί ηλικιωμένους, μοναχικούς άνδρες και, αφού επιβεβαίωνε την οικονομική τους κατάσταση, συμφωνούσε να τους παντρευτεί, με αυτούς να της δίνουν μεγάλη προίκα.

Λίγο μετά τον γάμο, η Κολσούμ άρχιζε να τους δηλητηριάζει με επικίνδυνο μείγμα φαρμάκων για την αρτηριακή πίεση, φαρμάκων για τον διαβήτη, ηρεμιστικών και βιομηχανικού αλκοόλ. Όταν αυτό δεν ήταν θανατηφόρο, χρησιμοποιούσε μαξιλάρια για να πνίξει τα θύματά της πριν προχωρήσει στον επόμενο στόχο.

Οι δολοφονίες συνέβαιναν σε διάφορες πόλεις στην επαρχία Μαζανταράν του Ιράν, και οι αρχές δεν μπόρεσαν ποτέ να τη συνδέσουν.

Ο 69χρονος Mirahmad Omrani πέθανε ένα μήνα μετά τον γάμο του με την Ακμπάρι το 2013, ο 62χρονος Esmail Bakhshi δύο μήνες μετά τον γάμο το 2016 και ο 83χρονος Ganjali Hamzei 43 ημέρες μετά τον γάμο τους.

Ένας από τους συζύγους, ο Masih Nemati, επέζησε από απόπειρα δηλητηρίασης το 2022, αλλά απλώς την έδιωξε από το σπίτι του χωρίς να καλέσει την αστυνομία.

Το μακελειό της Ακμπάρι έληξε το 2023, λίγο μετά τον θάνατο του τελευταίου συζύγου της, όταν ο γιος του θύματος άρχισε να υποψιάζεται κάτι. Ένας φίλος του γιου αποκάλυψε ότι ο δικός του πατέρας είχε παντρευτεί παλιότερα μια γυναίκα με το ίδιο όνομα, η οποία είχε προσπαθήσει να τον δηλητηριάσει, και έτσι την αναγνώρισε ως την ίδια γυναίκα.

Αρχικά αρνήθηκε τις δολοφονίες, αλλά τελικά ομολόγησε, συνεχίζοντας όμως να δίνει αντικρουόμενες μαρτυρίες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων.

Το κατηγορητήριο εναντίον της περιλαμβάνει 11 κατηγορίες για προμελετημένη δολοφονία και μία κατηγορία για απόπειρα δολοφονίας. Αν κριθεί ένοχη, κινδυνεύει με τη θανατική ποινή.

Η υπόθεση αφορά περισσότερους από 45 ενάγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κληρονόμων των θυμάτων της, που ζητούν δικαιοσύνη. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι το κίνητρό της ήταν η επιθυμία να κληρονομήσει την περιουσία και τα χρήματα των συζύγων της, τα περισσότερα από τα οποία μεταβιβάστηκαν στο όνομα της κόρης της.

Πηγή: Oddity Central