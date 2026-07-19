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Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν, στη πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στη νήσο Κεσμ, εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ ενώ το πρακτορείο MEHR ανέφερε πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί και κοντά στη Σιρίκ.

Κατά πληροφορίες ιρανικών μέσων ενημέρωσης στοχοποιήθηκε επίσης τομέας κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ.

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Newly released footage of US forces conducting airstrikes on Iran overnight, seen hitting construction equipment and a coastal radar site. pic.twitter.com/n9F3LeESjc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 19, 2026

Νωρίτερα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπολύουν νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για όγδοη συνεχόμενη νύχτα.

Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Ιράκ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματά κατά του Ιράν, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι ιρανικές αρχές «εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) κατά αποθήκης πυρομαχικών των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Στρατόπεδο Ουντάιρι, καθώς και κατά του συστήματος ραντάρ Patriot και του ραντάρ εναέριας επιτήρησης της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ-Σάλεμ, στο Κουβέιτ», σύμφωνα με ανάρτηση του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram.

Στο Ιράκ, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στο οποίο ήταν τοποθετημένη εκρηκτική γόμωση καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, δήλωσαν πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Πρόκειται, με βάση όσα είναι γνωστά, για την τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που καταρρίπτονται drones εφόρμησης τα οποία κατευθύνονταν προς το αμερικανικό προξενείο στην πόλη.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την 28η Φεβρουαρίου, η ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, πλούσια σε πετρέλαιο, που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν όσο και σε ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκεινται στην Τεχεράνη.

Ακόμη κι αφού ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, δυνάμεις του Ιράν ή προσκείμενες σε αυτό συνέχισαν να στοχοποιούν δυνάμεις της εξόριστης ιρανικής κουρδικής αντιπολίτευσης, που η Ισλαμική Δημοκρατία κατηγορεί πως υπηρετούν αμερικανικά ή/και ισραηλινά συμφέροντα.