Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και συνοδευτικά πολεμικά πλοία έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.

🚨 BIG BREAKING 🚨



The USS Abraham Lincoln 🇺🇸 has entered the Persian Gulf.

A 1,092-foot nuclear-powered supercarrier — a floating city of war.

Carrying 70 combat aircraft, powered by two nuclear reactors, and capable of operating 20+ years without refueling, this beast can… pic.twitter.com/YkulSE7eql Advertisement Advertisement January 26, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι αμερικανική “αρμάδα” κατευθυνόταν στον Κόλπο και ότι η Ουάσινγκτον παρακολουθούσε στενά το Ιράν, όπου οι αρχές έπνιξαν στο αίμα μεγάλες διαδηλώσεις, αλλά ότι ελπίζει πως δεν θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει επανειλημμένα ότι θα πλήξει το Ιράν απαντώντας με αυτό τον τρόπο στην αιματηρή καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί από την απειλή αυτή μετά τη δήλωσή του ότι η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει μια στοχευμένη και ουσιαστική επιχείρηση, δείχνοντας έτσι ότι δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε έναν παρατεταμένο πόλεμο. Και φυσικά: χωρίς στρατιωτική παρουσία στο έδαφος.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η επίθεση σε εγκαταστάσεις της Basij και σε άτομα που διέταξαν τις δολοφονίες και τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων.

Κάποιοι εικάζουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο να στοχεύσει τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Η ναυτική δύναμη, η οποία βρισκόταν μέχρι τότε στη Νότια Σινική Θάλασσα, “αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα”, δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Advertisement

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Πρόκειται για το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αρκετά αντιτορπιλικά εξοπλισμένα με κατευθυνόμενους πυραύλους που έχουν εισέλθει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία υπάγεται στη Centcom, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Πριν από την ανακοίνωση της Centcom, η ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε σήμερα κατά οποιασδήποτε αμερικανικής επέμβασης. “Η άφιξη ενός τέτοιου πολεμικού πλοίου δεν θα επηρεάσει την αποφασιστικότητα του Ιράν να υπερασπίσει το έθνος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε μια εμφανή αναφορά στο αεροπλανοφόρο. “Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει εμπιστοσύνη στις δικές της ικανότητες”, πρόσθεσε.

Advertisement

Οι στρατηγικές επιλογές που εξετάζει η Ουάσιγκτον σχετικά με το Ιράν



Η εφημερίδα The Post αναφέρει ότι η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, ο οποίος θα το εμπόδιζε να εξάγει πετρέλαιο. Ο Πρόεδρος Τραμπ είχε προηγουμένως λάβει παρόμοιο μέτρο κατά του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα και, λίγες εβδομάδες αργότερα, ξεκίνησε μια επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη του Προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του.

Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας επιχείρησης είναι προφανή: όταν το καθεστώς δεν μπορεί να ανατραπεί λόγω της απουσίας διαμαρτυριών, η μαζική οικονομική πίεση μπορεί να ενθαρρύνει τις διαδηλώσεις και να αποσταθεροποιήσει εκ νέου το καθεστώς από μέσα.

Can anyone explain to me WTF TRUMP is doing?



America doesn’t have a money-run government, yet he has sent the USS Abraham Lincoln carrier strike group to the Middle East.



The next 24 hours carry a high risk of U.S. strikes on Iran.



If this war happens, a global power shift is… pic.twitter.com/MvbnGMnRo0 Advertisement January 25, 2026

Το Ιράν και το Ισραήλ συγκρούστηκαν τον Ιούνιο του 2025 σε έναν πόλεμο 12 ημερών, ο οποίος ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση του Ισραήλ κατά στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος του Ιράν όπως και σε κατοικημένες περιοχές. Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν στην επίθεση του ισραηλινού συμμάχου τους, πλήττοντας τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ήδη αποδυναμωμένο από αυτόν τον πόλεμο, το Ιράν κατέπνιξε στη βία τις πρόσφατες διαδηλώσεις, με τον απολογισμό να πλησιάζει πλέον τους 6.000 νεκρούς σύμφωνα με μια οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διεξάγει έρευνα για χιλιάδες άλλους πιθανούς θανάτους.

Το κίνημα διαμαρτυρίας που άρχισε τον Δεκέμβριο από μαγαζάτορες που διαδήλωναν κατά της οικονομικής κρίσης, έλαβε τεράστιες διαστάσεις στις 8 Ιανουαρίου, φέρνοντας την Ισλαμική Δημοκρατία αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δοκιμασία της μετά την ίδρυσή της το 1979.

Advertisement

Advertisement