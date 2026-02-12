Μεγάλες περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας έχουν τεθεί σήμερα σε υψηλό συναγερμό καθώς σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι πλήττουν την Ιβηρική χερσόνησο με αποτέλεσμα να έχουν πέσει δέντρα, να έχουν προκληθεί προβλήματα στις μεταφορές και να έχουν κλείσει σχολεία.

Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού χτυπήθηκε από ένα δέντρο που έπεσε στην Καταλονία της Ισπανίας, η οποία πλήττεται εδώ και μερικές εβδομάδες από απανωτές ισχυρές καταιγίδες.

Κόκκινος συναγερμός -το ύψιστο επίπεδο έχει κηρυχθεί στις επαρχίες Γαλικία, Κανταβρία και στη Χώρα των Βάσκων στη βόρεια Ισπανία μετά την άφιξη στην περιοχή της καταιγίδας Νιλς, της όγδοης που επηρεάζει τη χώρα φέτος.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (ΑΕΜΕΤ) αναμένει ότι τα κύματα ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μέτρα ύψος.

Οι αρχές στην Καταλονία ανακοίνωσαν την ακύρωση των μαθημάτων στα σχολεία και των αθλητικών διοργανώσεων και επέβαλαν περιορισμούς στις μη απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες καθώς άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 105 χιλιομέτρων την ώρα προκάλεσαν την πτώση δέντρων και προβλήματα στην κυκλοφορία οχημάτων και τρένων σε όλη την επαρχία.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι -ανάμεσά τους και ένας που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση δέντρου– έχουν τραυματιστεί από τους ισχυρούς ανέμους στην Καταλονία, δήλωσε η Νούρια Παρλόν, επικεφαλής της υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας της Καταλονίας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC1.

Drone footage captures the extent of damage caused by heavy rainfall and floods in Spain's Andalusia's region, where more than 11,000 people have been evacuated https://t.co/OB2PAyBkvH pic.twitter.com/GM4EebMGsb — Reuters (@Reuters) February 9, 2026

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της επαρχίας έστειλε μήνυμα στους κατοίκους ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Τουλάχιστον 40 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης έχουν ακυρωθεί, δήλωσαν πηγές από τη διαχειρίστρια εταιρεία Aena μιλώντας στο Reuters. Το αεροδρόμιο εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά με περιορισμούς οι οποίοι ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες ακυρώσεις και καθυστερήσεις, πρόσθεσαν οι πηγές.

“Ατμοσφαιρικός ποταμός” πάνω από την Πορτογαλία.

Στην Πορτογαλία ένα μετεωρολογικό φαινόμενο γνωστό ως “ ατμοσφαιρικός ποταμός” -ένας φαρδύς διάδρομος συγκέντρωσης υδρατμών που μεταφέρει τεράστιες ποσότητες υγρασίας από τις τροπικές περιοχές– προκάλεσε νέες βροχοπτώσεις που επηρέασαν κυρίως το βόρειο τμήμα της χώρας.

Οι αρχές αναγκάστηκαν να απομακρύνουν από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους περίπου 3.000 κατοίκους στην περιοχή γύρω από τη μεσαιωνική πόλη Κοΐμπρα. Εξάλλου ένα μέρος του αυτοκινητόδρομου Α1 μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της Πορτογαλίας κατέρρευσε χθες Τετάρτη το βράδυ, κοντά στη Κοΐμπρα, αφού έσπασε ένα ανάχωμα.

Ο Πορτογάλος υπουργός Υποδομών Μιγκέλ Πίντο Λουζ δήλωσε ότι οι εργασίες για την αποκατάσταση του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Α1 που κατέρρευσε θα χρειαστούν εβδομάδες καθώς πρώτα θα πρέπει να υποχωρήσουν τα νερά που έχουν συσσωρευθεί στο σημείο.

Unreal scenes from the streets of Lisbon, Portugal following storm Marta that brought widespread flooding across three country 🇵🇹‼️ pic.twitter.com/M90o0MvMqc — Climate Observer (@ObserverClimate) February 7, 2026

Η κατάσταση στην Κοΐμπρα ήταν σταθερή στη διάρκεια της νύκτας και δεν χρειάστηκε να γίνουν άλλες απομακρύνσεις κατοίκων, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa σήμερα επικαλούμενο πηγή από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Στο μεταξύ το Πορτογαλικό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και την Ατμόσφαιρα (IPMA) ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα Οριάνα -μια άλλη καταιγίδα από τον Ατλαντικό που πλησιάζει τις βόρειες ακτές της χερσονήσου- δεν θα επηρεάσει άμεσα την κεντρική Πορτογαλία, αλλά αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο.

Φωτογραφίες: REUTERS

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

