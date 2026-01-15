Μια πτήση της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης El Prat την Πέμπτη, μετά από μια απειλή για βόμβα εν πτήσει, σύμφωνα με την ισπανική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων AENA, η οποία πρόσθεσε ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Η ισπανική αστυνομία Guardia Civil δήλωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

Η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι κατά την προσέγγιση της πτήσης TK1853 της αεροπορικής εταιρείας από την Κωνσταντινούπολη προς τη Βαρκελώνη, διαπιστώθηκε ότι ένας επιβάτης είχε δημιουργήσει ένα hotspot internet εν πτήσει και είχε ορίσει το όνομα του δικτύου έτσι ώστε να περιλαμβάνει μια απειλή για βόμβα. Ως αποτέλεσμα, ξεκίνησαν αμέσως οι απαραίτητες διαδικασίες στο πλαίσιο της ασφάλειας της πτήση. Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους, οι αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού (σ.σ Ισπανία) διενεργούν ελέγχους, πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία, σημειώνοντας ότι η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας της αεροπορίας.

H Εl Pais αναφέρει ότο το αεροσκάφος της Turkish Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο μετά από απειλή βόμβας επί του σκάφους. Το αεροσκάφος είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί σήμερα το πρωί στο καταλανικό αεροδρόμιο, έχοντας αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη στις 9:00 π.μ., όταν ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης μετά από απειλή βόμβας. Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης απομάκρυνε τους επιβάτες και πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους στο εσωτερικό του αεροσκάφους, τύπου Airbus A321 της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας.

Η πτήση TK1853 της Turkish Airlines είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στις 11:00 π.μ. και, σύμφωνα με την Aena, την εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίου, «ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα λόγω απειλής». Ο διαχειριστής του αεροδρομίου δήλωσε ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας αξιολογούν την κατάσταση».

Η Καταλανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το σχέδιο Aerocat σε επίπεδο συναγερμού για να παρακολουθεί την «επικίνδυνη κατάσταση» στο αεροδρόμιο. Η Aena δήλωσε ότι η «υποτιθέμενη απειλή δεν επηρεάζει τη λειτουργία» της εγκατάστασης με κανέναν τρόπο.

Η αστυνομία έκρινε την προειδοποίηση αξιόπιστη από την αρχή και το καθιερωμένο πρωτόκολλο οδήγησε στην αποστολή δύο στρατιωτικών μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία παρείχαν αεροπορική συνοδεία στο αεροσκάφος της Turkish Airlines. Το Airbus A321 έχει χωρητικότητα περίπου 200 επιβατών, αλλά η πτήση στην οποία συνέβη το περιστατικό μετέφερε περίπου 150 άτομα. Μόλις προσγειώθηκαν οι επιβάτες, μεταφέρθηκαν στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου.