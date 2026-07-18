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Ενας ισραηλινός οικισμός εκκενώθηκε, ενώ τουλάχιστον δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν, από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σήμερα στη βόρεια Δυτικη Όχθη, σύμφωνα με την αστυνομία και τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα στα δυτικά της παλαιστινιακής πόλης Ναμπλούς, από τον ισραηλινό οικισμό Κεντουμίμ, όπου εκκενώθηκαν δύο συνοικίες. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε στον γειτονικό οικισμό Χαβάτ Γκιλάντ, ο οποίος χρειάστηκε να εκκενωθεί.

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Πυροσβέστες και διασώστες έφτασαν στο σημείο από πολλές περιοχές του Ισραήλ και έδωσαν μάχη με τις φλόγες. Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ενώ και άλλοι τραυματίες, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ένα αναγνωριστικό ελικόπτερο και οκτώ πυροσβεστικά αεροσκάφη. Δεκατρείς κατοικίες και μια αποθήκη ξυλείας καταστράφηκαν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έκλεισε πολλούς δρόμους, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση τα οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο Χαβάτ Γκιλάντ είναι ένας οικισμός που δημιουργήθηκε το 2002 και νομιμοποιήθηκε εκ των υστέρων από την ισραηλινή κυβέρνηση, το 2018. Οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι από το διεθνές δικαιο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους απόψε η αστυνομία και η πυροσβεστική ανέφεραν ότι «ξεκίνησαν την έρευνα» για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Οι πυροσβέστες θα παραμείνουν στη ζώνη «μέχρι να κατασβεστούν πλήρως όλες οι εστίες», πρόσθεσαν.

Δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν επίσης νωρίτερα το απόγευμα κοντά στους ισραηλινούς οικισμούς Σιμσίτ και Κφαρ Βραντίμ, καθώς και στο όρος Θαβώρ.

Αργά απόψε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Πυρκαγιών και Διάσωσης ανέφερε ότι οι πυροσβέστες έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους όλες τις πυρκαγιές στο βόρειο Ισραήλ.