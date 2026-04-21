Μετά τη βεβήλωση αγάλματος του Ιησού σε χωριό του νότιου Λιβάνου από ισραηλινό στρατιώτη νέο βίντεο που έρχεται στο φως δείχνει άλλον ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει άγαλμα του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο ναό στο χωριό Γιαρούν, στην επαρχία της Μπιντ Τζμπέιλ.

An Israeli officer destroyed a statue of the shrine of St. George in Yaroun, in the Caza of Bint Jbeil during the invasion of southern Lebanon and released a video of the act.



Israel is systematically and deliberately destroying Christian and Islamic holy sites. pic.twitter.com/K7ZLKzQsEX Advertisement Advertisement April 21, 2026

Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα (μπουλντόζα D9) να γκρεμίζει και να ισοπεδώνει το άγαλμα και τη βάση του.

Το Ισραήλ κατηγορείται πως καταστρέφει συστηματικά και σκόπιμα χριστιανικούς και ισλαμικούς ιερούς τόπους.

– Απρίλιος 2025: Καταστροφή αγάλματος του Αγίου Γεωργίου στο Γιαρούν κατά τη διάρκεια της Κυριακής των Βαΐων

– Ιερό του Αγίου Πέτρου του 1ου αιώνα στο Σαμάα, κοντά στην Τύρο, καταστράφηκε

– Ιούλιος 2025: Πύραυλος των IDF στην μοναδική καθολική εκκλησία της Γάζας, Εκκλησία της Ιεράς Οικογένειας

-Οκτώβριος 2023: Πλήγμα στην Αρχαία Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, 18 άμαχοι νεκροί



🇮🇱🇱🇧 More footage of IDF soldiers destroying a statue in southern Lebanon, as the military opens an investigation into the incident.

If verified, it would be part of a pattern:



– Apr 2025: Saint George statue destroyed in Yaroun during Palm Sunday

– 1st century Saint Peter… https://t.co/O6dWMznPIw pic.twitter.com/1M0wqsqwDU — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 19, 2026

Το Γιαρούν είναι ένα χωριό με σημαντική χριστιανική παρουσία στον Λίβανο και ο ναός του Αγίου Γεωργίου αποτελεί εμβληματικό σύμβολο για την τοπική κοινότητα.

Σε ανάλογα περιστατικά, ο ισραηλινός στρατός συνήθως απαντά ότι πρόκειται για «μεμονωμένες ενέργειες» που δεν συνάδουν με τις αξίες του στρατού και ότι «διεξάγονται πειθαρχικοί έλεγχοι».

Ωστόσο, η συχνότητα τέτοιων βίντεο κατά τη διάρκεια της εισβολής στον νότιο Λίβανο έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.