Συναγερμός έχει σημάνει στα νοσοκομεία της Ευρώπης με την εξάπλωση του ανθεκτικού μύκητα Candidozyma Auris (σ.σ. η νέα ονομασία του Candida Auris), με τις υγειονομικές αρχές να ζητούν πρόσθετες προσπάθειες για τον έλεγχο του.

Ο συγκεκριμένος μύκητας εξαπλώνεται εύκολα στις κλινικές υγείας και παρουσιάζεται ανθεκτικος στα φάρμακα που προορίζονται να τον εξοντώσουν. Οι λοιμώξεις μπορεί να είναι σοβαρές, ιδιαίτερα για ασθενείς που είναι ήδη άρρωστοι, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Η Ελλάδα με τα περισσότερα κρούσματα

Πάνω από 4.000 κρούσματα αναφέρθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε γειτονικές χώρες μεταξύ 2013 και 2023, με τα κρούσματα να αυξάνονται σημαντικά με την πάροδο του χρόνου, σύμφωνα με το ECDC. Η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία έχουν καταγράψει συνολικά τις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ η Κύπρος, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν αναφέρει πρόσφατες επιδημίες. Το 2023, ο μύκητας εντοπίστηκε σε 18 χώρες.

Σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, ο C. auris είναι πλέον «τόσο διαδεδομένος που δεν είναι πλέον δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ των κρουσμάτων, είναι σχεδόν ενδημικός σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα», δήλωσε ο Διαμαντής Πλαχούρας, επικεφαλής της ομάδας του ECDC για την αντοχή στα αντιμικροβιακά και τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πιθανώς υποτιμημένος. Από τις 36 ευρωπαϊκές χώρες που περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση, μόνο 17 διαθέτουν εθνικά προγράμματα επιτήρησης για τον C. auris και μόνο 15 έχουν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη ή τον έλεγχο των λοιμώξεων.

Τα συμπτώματα

Ενώ τα μολυσμένα άτομα μπορεί να παρουσιάσουν πυρετό και ρίγη, το C. auris δεν συνοδεύεται από ένα κοινό σύνολο συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το αν κάποιος έχει μολυνθεί στο αίμα, σε κάποιο τραύμα ή στα αυτιά του. Ο Πλαχούρας είπε ότι απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις για την ανίχνευση των κρουσμάτων.

Το C. auris αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το 2009. Μόλις εντοπιστεί για πρώτη φορά σε μια χώρα, χρειάζονται μόνο λίγα χρόνια για να εξαπλωθεί, είπε ο Πλαχούρας, προσθέτοντας ότι ο μύκητας εμφανίζεται συνήθως όταν ένας ασθενής νοσηλεύεται για πρώτη φορά σε άλλη χώρα όπου υπάρχει το C. auris και στη συνέχεια το μεταφέρει στη νέα χώρα.

Το ECDC κάλεσε τις χώρες και τα συστήματα υγείας να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για έγκαιρη ανίχνευση και έλεγχο, προκειμένου να σταματήσουν την εξάπλωση του μύκητα. «Είναι κάτι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία και αποτελεί σίγουρα απειλή για την ασφάλεια των ασθενών στα νοσοκομεία σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο Πλαχούρας.