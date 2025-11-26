Πρωτοφανής αύξηση στις αναφορές για άγρια και οικόσιτα πτηνά μολυσμένα με τον επικίνδυνο ιό Η5Ν1 που προκαλεί γρίπη των πτηνών, παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Μεταξύ 6 Σεπτεμβρίου και 14 Νοεμβρίου 2025 αναφέρθηκαν 1.443 περιστατικά σε 26 από τα 27 κράτη-μέλη της. Ο αριθμός αυτός είναι τετραπλάσιος απ’ ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας των Τροφίμων (EFSA).

Είναι επίσης ο υψηλότερος από τουλάχιστον το 2016, προσθέτει. Τα πτηνά που πλήττονται περισσότερο είναι τα υδρόβια. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τα μολυσμένα πτηνά φαίνονται υγιή, με συνέπεια εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος.

Στον αντίποδα, έχουν υπάρξει εξάρσεις με μεγάλο αριθμό θανάτων σε χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Τα κρούσματα αυτά αφορούσαν κοινούς γερανούς.

Τα παραπάνω στοιχεία επισημαίνει και η χθεσινή έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς.

Συγκεκριμένα στην έκθεση επισημαίνεται ότι η υψηλή κυκλοφορία του ιού της γρίπης των πτηνών σε πληθυσμούς πτηνών αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης του ανθρώπου σε μολυσμένα ζώα.

Το Κέντρο επισημαίνει ότι πρέπει να ενημερωθεί το κοινό για τον κίνδυνο μόλυνσης από τα πτηνά. Είναι επίσης απαραίτητη η λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας από οποιονδήποτε κινδυνεύει να εκτεθεί σε αυτά. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου συμπεριλαμβάνονται όσοι ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με υψηλού κινδύνου δραστηριότητες. Ενδεικτικά παραδείγματα, όσοι έρχονται σε επαφή με ελεύθερα οικόσιτα πτηνά ή/και με άγρια πτηνά, οι κυνηγοί, οι εργαζόμενοι στην πτηνοτροφία κ.λπ.

Σε περίπτωση έκθεσης σε πτηνό ή ζώο που έχει μολυνθεί γρίπη των πτηνών, απαιτείται επιτήρηση για 10-14 ημέρες. Εάν υπάρξουν συμπτώματα, συνιστάται αυτοαπομόνωση και άμεσος ιατρικός έλεγχος.