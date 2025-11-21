Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) εκπέμπει σήμα κινδύνου για την αυξημένη κυκλοφορία της γρίπης φέτος και καλεί τους πολίτες να προχωρήσουν άμεσα σε εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η εποχική γρίπη έκανε την εμφάνισή της φέτος τρεις έως τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι τις δύο προηγούμενες χρονιές, γεγονός που, όπως τονίζουν οι ειδικοί, ενισχύει την ανάγκη για έγκαιρη προστασία απέναντι στον ιό.

Το νέο στέλεχος που κυκλοφορεί

Η υποκατηγορία ΚA(H3N2) είναι αυτή που φαίνεται να κυριαρχεί, σύμφωνα με πρόσφατη αξιολόγηση κινδύνου του ECDC (20/11). Το Κέντρο παροτρύνει όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να εμβολιαστούν χωρίς καθυστέρηση.

Ο Edoardo Colzani, επικεφαλής του τομέα αναπνευστικών ιών του ECDC, τόνισε ότι η αύξηση των κρουσμάτων ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο. «Ο χρόνος είναι καθοριστικός», επισημαίνει. «Αν δικαιούστε εμβολιασμό, κάντε τον τώρα. Είναι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας από σοβαρή νόσηση αυτό τον χειμώνα».

Παρά την αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί η φετινή περίοδος γρίπης, το ECDC προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη — ειδικά στην περίπτωση χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Ένας υψηλότερος αριθμός λοιμώξεων θα αύξανε περαιτέρω την πίεση στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας.

Οι συστάσεις του ECDC

Το Κέντρο συνιστά άμεσο εμβολιασμό για όσους κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση. Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται:

άτομα άνω των 65 ετών

έγκυες γυναίκες

άτομα με χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα

ανοσοκατασταλμένοι

άτομα που ζουν σε κλειστούς χώρους, όπως μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας

Επιπλέον, ο εμβολιασμός προτείνεται ιδιαίτερα σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και σε προσωπικό δομών φροντίδας ηλικιωμένων.

Το ECDC καλεί επίσης τα νοσοκομεία και τις μονάδες φροντίδας να ενισχύσουν τα σχέδια ετοιμότητας, τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, και να ενθαρρύνουν τη χρήση μάσκας από προσωπικό και επισκέπτες σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας αναπνευστικών ιών.