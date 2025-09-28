«Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ στην Τεχεράνη δεν πρέπει να σημαίνει το «τέλος της διπλωματίας με το Ιράν», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας λέγοντας ΄ότι μετά τον ΟΗΕ θα ακολουθήσει και η ΕΕ χωρίς καθυστέρηση.

Ωστόσο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας υποστήριξε πως μπορεί να υπάρξει μια βιώσιμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μόνο μέσω των διαπραγματεύσεων και της διπλωματίας».

Νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε έκκληση στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να αποτρέψει την αναβίωση μηχανισμών για την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιράν, μετά την επαναφορά τους.

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, σε επιστολή του που δημοσιεύθηκε στο «Χ», η Τεχεράνη ζητά από τον ΟΗΕ να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια για την επανενεργοποίηση μηχανισμών κυρώσεων, όπως η Επιτροπή Κυρώσεων και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αναγνωρίσει οποιαδήποτε προσπάθεια παράτασης, αναβίωσης ή εφαρμογής των κυρώσεων του ΟΗΕ.