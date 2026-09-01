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Η ειδική κατασκευή προστατεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις των πτηνών, αποτρέποντας την αφαίρεση των ραμμάτων λόγω της ευελιξίας τους.

Τα ενσωματωμένα μέταλλα στο ύφασμα εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, ενώ ο ψευδάργυρος επιταχύνει την επούλωση των κατεστραμμένων ιστών.

Πέντε πιγκουίνοι στο Κέντρο Προστασίας Humboldt δοκίμασαν πρώτοι τις στολές, μετά από τραυματισμούς που προκλήθηκαν κυρίως από τον εγκλωβισμό τους σε αλιευτικά δίχτυα.

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Μία πρωτοποριακή θεραπευτική στολή κατασκευασμένη από χαλκό και ψευδάργυρο σχεδίασαν Χιλιανοί επιστήμονες προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάρρωση των πιγκουίνων που τραυματίζονται όταν παγιδεύονται σε αλιευτικά δίχτυα και υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Πώς σχεδιάστηκε η στολή

Η στολή κατασκευάστηκε κάνοντας απαραίτητες προσαρμογές ώστε να ταιριάξουν στα σώματα των πτηνών, χάρη στη συνεργασία μεταξύ του μη κερδοσκοπικού Κέντρου Προστασίας Humboldt, του Καθολικού Πανεπιστημίου του Βορρά και της εταιρείας κλωστοϋφαντουργικής καινοτομίας Kimba Vet.

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Η δημιουργία της στολής ως «πανοπλία» με σκοπό να προστατέψει τους πιγκουίνους από τραύματα ήταν απαιτητική, γιατί τα ζώα αυτά έχουν ευέλικτο λαιμό, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν εύκολα να κουνηθούν και να αφαιρέσουν τα ράμματα ή να ανοίξουν ξανά τις πληγές που επούλωναν, όπως περιγράφει ο Τόμας Πίνο, κτηνίατρος και πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Humboldt.

Chilean researchers have designed a therapeutic suit from copper and zinc to speed the recovery of penguins after surgery for wounds often sustained when they become trapped in fishing nets https://t.co/uo2DQGOHRb pic.twitter.com/QpA87pG1LK September 1, 2026

Αν και οι στολές περιέχουν χαλκό και ψευδάργυρο, δεν φαίνονται μεταλλικές. Το κόκκινο ύφασμα περιέχει μικροσκοπικά σωματίδια και των δύο μετάλλων υφασμένα μέσα στις ίδιες τις ίνες, αντί απλά να δημιουργήσουν μια επιφανειακή επικάλυψη.

Η χρησιμότητα του χαλκού και του ψευδάργυρου

Η Εστεφάνια Γκουιντότι, διευθύντρια μάρκετινγκ της Kimba, εξηγεί ότι ο χαλκός και ο ψευδάργυρος αποτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Ειδικότερα, ο ψευδάργυρος επιτρέπει τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων, βοηθώντας τον κατεστραμμένο ιστό να επουλωθεί γρηγορότερα.

Πέντε πιγκουίνοι στο Κέντρο Προστασίας Humboldt στο Κοκίμπο στη Χιλής, ήταν οι πρώτοι που δοκίμασαν τις νέες στολές. Στο κέντρο αυτό, οι επιστήμονες περιθάλπουν τα δύο ειδών πιγκουίνους στις κεντρικές βραχώδεις ακτές της Χιλής: τους πιγκουίνους Humboldt και τους μαγγελανικούς πιγκουίνους. Οι πιγκουίνοι Humboldt ταξινομούνται ως «ευάλωτοι», σύμφωνα με τον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN), ενώ οι μαγγελανικοί πιγκουίνοι κατατάσσονται ως είδη «μικρότερης ανησυχίας», αν και οι πληθυσμοί και των δύο μειώνονται.

Τέσσερα από τα πτηνά είχαν τραυματιστεί πιθανότατα επειδή εγκλωβίστηκαν σε αλιευτικά δίχτυα.

Η Χιλή αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή χαλκού στον κόσμο και φιλοξενεί το 80% των εναπομεινάντων πιγκουίνων Humboldt. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Concepción εκτιμούν ότι ο αριθμός τους έχει μειωθεί σε λιγότερους από 20.000 από περίπου 45.000 στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Φωτογραφίες από: REUTERS/Rodrigo Gutierrez