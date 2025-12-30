Σκηνές έντασης και αγωνίας σημειώθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων στη λίμνη Τάχο, στην Καλιφόρνια, όταν ένα SUV έχασε τον έλεγχο σε παγωμένο οδόστρωμα, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε να αιωρείται επικίνδυνα στην άκρη ενός χιονισμένου γκρεμού.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα αυτοκινήτου που ακολουθούσε, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τη στιγμή που το όχημα γλιστρά ανεξέλεγκτα.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο διακρίνεται το μαύρο SUV να χάνει ξαφνικά πρόσφυση, να παρασύρεται στο ολισθηρό οδόστρωμα και να κατευθύνεται προς το κενό, πριν τελικά ακινητοποιηθεί στο χείλος του πρανούς.

Άμεση επέμβαση περαστικών

Για λίγα λεπτά, το SUV παρέμεινε πλαγιασμένο, με τους δύο τροχούς του να αιωρούνται και να περιστρέφονται στον αέρα. Ένα όχημα που ακολουθούσε συνέχισε κανονικά την πορεία του, ωστόσο δύο αδέλφια που βρίσκονταν λίγο πιο πίσω, η Yvett Bañares-Tala και ο Ruben Tala, σταμάτησαν χωρίς δεύτερη σκέψη για να προσφέρουν βοήθεια.

Ένα από τα δύο αδέλφια φαίνεται στο βίντεο να τρέχει προς το ακινητοποιημένο SUV και να κρατιέται από την πόρτα, ενώ την ίδια στιγμή επιβάτης από το εσωτερικό του οχήματος κάνει απεγνωσμένες κινήσεις ζητώντας βοήθεια.

Αίσιο τέλος χωρίς τραυματισμούς

Χάρη στην άμεση αντίδραση των δύο περαστικών, οι δύο επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, μαζί με τα δύο σκυλιά που επέβαιναν στο όχημα, πριν φτάσουν οι διασώστες στο σημείο. Παρά τη δραματική τροπή των γεγονότων, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Οι Αρχές εφιστούν την προσοχή στους οδηγούς, υπενθυμίζοντας ότι οι δρόμοι γύρω από τη λίμνη Τάχο — τη μεγαλύτερη αλπική λίμνη της Βόρειας Αμερικής, σε υψόμετρο 1.897 μέτρων — παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα τον χειμώνα. Οι παγωμένες επιφάνειες και οι απότομες μεταβολές των καιρικών συνθηκών καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη προσοχή κατά την οδήγηση.