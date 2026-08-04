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Οι συμμετέχοντες σκύλοι επέδειξαν τις ικανότητές τους στο σέρφινγκ και το paddleboarding, ενώ μια κριτική επιτροπή αξιολόγησε τις επιδόσεις τους με βάση την ισορροπία και τη διάρκεια της διαδρομής τους.

Ο Bradley Cooper, η Iza και η Rippin Rosie κατέκτησαν την πρώτη θέση στις αντίστοιχες κατηγορίες τους, κερδίζοντας μετάλλια και αναμνηστικά δώρα για τις επιδόσεις τους.

Οι διοργανωτές ακύρωσαν τον τελικό γύρο του πρωταθλήματος λόγω των δύσκολων θαλάσσιων συνθηκών που επικρατούσαν, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο πρόγραμμα.

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Xιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Σάββατο 1 Αυγούστου την παραλία Linda Mar στην Pacifica της Καλιφόρνια, προκειμένου να παρακολουθήσουν τους τετράποδους αθλητές να διαγωνίζονται στα κύματα, στο 10ο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σέρφινγκ Σκύλων.

Έμπειροι αλλά και πρωτοεμφανιζόμενοι σκύλοι σέρφερ εντυπωσίασαν το κοινό, το οποίο παρακολουθούσε με ενθουσιασμό το ξεχωριστό θέαμα και ξεσπούσε σε δυνατά χειροκροτήματα κάθε φορά που κάποιο από τα ζώα κατάφερνε να «πιάσει» ένα κύμα.

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Η διοργάνωση ξεκίνησε με την κατηγορία των μικρόσωμων σκύλων. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο Carson Surf Dog, ο Bradley Cooper και ο Rusty the Surfing Min Pin, οι οποίοι δεν δίστασαν να μπουν στα κρύα νερά για να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Ο Rusty έκλεψε τις εντυπώσεις με τη χαρακτηριστική εμφάνισή του, καθώς φορούσε το κλασικό λεοπάρ λουκ του μαζί με κομψά γυαλιά προστασίας.

California hosted the World Dog Surfing Championships



The four-legged competitors took part in traditional surfing, paddleboarding, and tandem events. Some confidently rode the waves, while others couldn't stay on their boards and jumped into the water.



The biggest star of the… pic.twitter.com/ju6HfcptNQ August 4, 2026

Στην κατηγορία των μεσαίου μεγέθους σκύλων συμμετείχαν τα γαλλικά μπουλντόγκ Iza και Rocket, τα οποία κατάφεραν να παραμείνουν σταθερά πάνω στις σανίδες τους και να διασχίσουν τα κύματα μέχρι την ακτή.

Όσο οι θεατές περίμεναν τα επόμενα σκυλιά να μπουν στη θάλασσα ανάμεσα στα σετ των κυμάτων, είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν δεκάδες περίπτερα που διέθεταν προϊόντα, φαγητό αλλά και δείγματα ποτών της Lagunitas.

Ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσε η κατηγορία tandem, στην οποία περισσότερα από ένα σκυλιά προσπαθούν να ισορροπήσουν και να σερφάρουν μαζί πάνω στην ίδια σανίδα. Παρότι οι ομάδες δυσκολεύτηκαν να παραμείνουν πάνω στις σανίδες, καθώς οι συνθήκες στη θάλασσα έγιναν πιο δύσκολες, οι Carson Surf Dog, Rippin Rosie και Charlie κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μερικές επιτυχημένες σύντομες διαδρομές όλοι μαζί πάνω σε μία σανίδα.

Surf's up! Pooches take to their boards for World Dog Surfing Championships https://t.co/Tj3dmYkVE8 Advertisement August 2, 2026

Το κοινό περίμενε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει τη Rippin Rosie και τον ιδιοκτήτη της, Steve Drottar, ένα δίδυμο με σημαντική παρουσία στα social media. Οι δυο τους μπήκαν αρκετά βαθιά στη θάλασσα πάνω σε σανίδα stand-up paddleboard, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τα μεγαλύτερα κύματα και να πετύχουν μια μεγάλη διαδρομή. Μια ομάδα κριτών αξιολόγησε όλες τις προσπάθειες και ανέδειξε νικητή σε κάθε κατηγορία. Η βαθμολογία βασίστηκε στη διάρκεια της διαδρομής πάνω στο κύμα, στο μέγεθος του κύματος, στην αυτοπεποίθηση του σκύλου, στην ισορροπία αλλά και στα επιπλέον κόλπα που παρουσίασαν οι συμμετέχοντες.

Στην κατηγορία των μικρόσωμων σκύλων την πρώτη θέση κατέκτησε ο Bradley Cooper, ο οποίος κέρδισε μια πετσέτα-μπουρνούζι, ένα μετάλλιο και μια αναμνηστική πλακέτα. Η Iza αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία μεσαίου μεγέθους, ενώ η Rippin Rosie πήρε την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεγαλόσωμων και πολύ μεγαλόσωμων σκύλων.

Dogs from all over the world compete in the World Dog Surfing Championships in Pacifica, California. 🐕🌊 pic.twitter.com/sSGVyQ3eSW Advertisement August 3, 2026

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς οι δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα ανάγκασαν τους διοργανωτές να ακυρώσουν τον τελικό γύρο «surf-off». Σε αυτή τη φάση, οι νικητές όλων των κατηγοριών θα διαγωνίζονταν μεταξύ τους για τη μεγάλη συνολική νίκη.

Παρά την πρόωρη ολοκλήρωση της διοργάνωσης, το φετινό πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε από τον βουλευτή των ΗΠΑ, Σαμ Λικάρντο, Δημοκρατικό από το Σαν Χοσέ, ως «το πιο εμβληματικό γεγονός στον πλανήτη», καθώς η ξεχωριστή αυτή γιορτή του σέρφινγκ για σκύλους έφτασε στο τέλος της.

Με πληροφορίες από abc7news.com

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