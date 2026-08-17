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Η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στη σκηνή καθισμένη σε έναν κόκκινο θρόνο, συνοδεύοντας την παρουσίαση νέων παραγωγών και ατραξιόν της εταιρείας.

Το τραγούδι I Will Survive κυκλοφόρησε το 1978 και παρά την αρχική αμφισβήτηση της δισκογραφικής εταιρείας, σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία παγκοσμίως.

Η Γκέινορ χαρακτήρισε το κομμάτι ως το soundtrack της ζωής της, τονίζοντας τη διαχρονική του αξία ως ύμνου ενδυνάμωσης και επιβίωσης για το κοινό.

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Λίγες μέρες πριν συμπληρώσει τα 83 της χρόνια (γεννήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου) η Γκλόρια Γκέινορ έκανε μια εμφάνιση- έκπληξη στο μεγάλο μουσικό και θεματικό σόου Horizons: Disney Experiences Showcase που πραγματοποιήθηκε στο Honda Center στην Καλιφόρνια.

Η βασίλισσα της ντίσκο, όπως την έχουν χαρακτηρίσει, εμφανίστηκε στη σκηνή καθισμένη σε έναν κόκκινο θρόνο και ερμήνευσε ζωντανά το I Will Survive με το κοινό να την αποθεώνει. Το εντυπωσιακό περφόμανς έγινε στο πλαίσιο των παρουσιάσεων της Disney για τις νέες της ταινίες αλλά και τα μελλοντικά της θεματικά πάρκα – συνδέοντας συμβολικά το τραγούδι με την επαναλειτουργία του θρυλικού “Yeti” της ατραξιόν Expedition Everest στο Animal Kingdom της Disney.

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Γκλόρια Γκέινορ: «Το I will survive με έσωσε»

Το “I Will Survive” κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1978 ως το B-side του σινγκλ Substitute από το άλμπουμ Love Tracks της Γκλόρια Γκέινορ. Η σύλληψή του οφείλεται στον στιχουργό Ντίνο Φικάρις και στον συνθέτη Φρέντι Περέν. Ο Φικάρις είχε μόλις απολυθεί από τη δισκογραφική του εταιρεία, τη Motown, μια εμπειρία που του προκάλεσε σοκ, αλλά και την έμπνευση για τους στίχους, βασισμένους στη δική του πεποίθηση ότι θα καταφέρει να επιβιώσει επαγγελματικά.

Η δισκογραφική εταιρεία της Γκέινορ, η Polydor, δεν πίστευε αρχικά στη δυναμική του κομματιού και το υποβάθμισε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Ωστόσο, η ίδια η τραγουδίστρια το λάτρεψε από την πρώτη στιγμή που διάβασε τους στίχους, διαισθανόμενη τη μοναδική του αξία. Την περίοδο εκείνη, μάλιστα, η ίδια ανάρρωνε από μια σοβαρή επέμβαση στη σπονδυλική στήλη μετά από ατύχημα επί σκηνής, φοβούμενη ότι η καριέρα της είχε τελειώσει οριστικά.

Παρά την αρχική αδιαφορία της εταιρείας, οι ραδιοφωνικοί παραγωγής και οι DJs στα κλαμπ της Νέας Υόρκης –ειδικά στο Studio 54– άρχισαν να παίζουν το B-side αντί για το A-side. Το κοινό αντέδρασε με τεράστιο ενθουσιασμό, αναγκάζοντας τη δισκογραφική να αλλάξει στρατηγική και να επαναπροωθήσει το τραγούδι ως το βασικό σινγκλ. Το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία, με το τραγούδι να φτάνει στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και να κερδίζει το πρώτο και μοναδικό στην ιστορία Grammy Καλύτερης Disco Ηχογράφησης το 1980. Με τα χρόνια, εξελίχθηκε σε έναν παγκόσμιο ύμνο χειραφέτησης, επιβίωσης και ενδυνάμωσης για εκατομμύρια ανθρώπους.

Τον Ιούλιο του 2008 η Γκλόρια Γκέινορ είχε δώσει συναυλία στο θέατρο Λυκαβηττού.

Αναφερόμενη στη διαδρομή του τραγουδιού, η Γκέινορ έχει τονίσει χαρακτηριστικά: «Δεν ήξερα ότι θα γινόταν ποτέ ύμνος. Ήξερα όμως ότι ήταν ένα σπουδαίο τραγούδι που μιλούσε σε όλους, επειδή όλοι περνούν από κάποιο είδος καταστροφής στη ζωή τους». Μιλώντας για τα εμπόδια που αντιμετώπισε στην αρχή, έχει δηλώσει: “Η δισκογραφική μου εταιρεία αρχικά δεν το ήθελε καν. Το έβαλαν στη B-side επειδή πίστευαν ότι η καριέρα μου είχε τελειώσει“.

Σχετικά με την επίδραση στο κοινό, η ίδια σημειώνει: «Όταν το τραγουδάω ζωντανά και βλέπω ανθρώπους όλων των ηλικιών και φύλων να το φωνάζουν με δάκρυα στα μάτια, συνειδητοποιώ ότι έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μένα.Το τραγούδι αυτό δίνει δύναμη στους αδύναμους. Λέει απλά: “Μπορεί να σε τσάκισαν, αλλά θα σηκωθείς ξανά”. Κλείνοντας για τη σημασία του στη δική της πορεία, η Gaynor παραδέχεται: “Με έσωσε επαγγελματικά, αλλά με καθόρισε και ως άνθρωπο. Έγινε το soundtrack της ζωής μου».