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Ο κολοσσός των μέσων ενημέρωσης καταγγέλλει παραβίαση της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος, ζητώντας δικαστική παρέμβαση για τον τερματισμό της κυβερνητικής πίεσης.

Η FCC διερευνά εκπομπές του δικτύου και τις πολιτικές διαφορετικότητας της εταιρείας, προκαλώντας ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου.

Η Disney υποστηρίζει ότι οι ενέργειες της Επιτροπής έχουν ήδη οδηγήσει σε αυτολογοκρισία και περιορισμό της φιλοξενίας πολιτικών προσώπων στις εκπομπές της.

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Η Disney προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για να υπερασπιστεί τους τηλεοπτικούς σταθμούς του δικτύου ABC από τις πιέσεις που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ.

Την Τρίτη, ο κολοσσός των μέσων ενημέρωσης κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η Federal Communications Commission (FCC) του Ντόναλντ Τραμπ παραβιάζει τα δικαιώματά του που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος (σ.σ μεταξύ άλλων προστατεύει την ελευθερία του Λόγου).

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Στην αγωγή, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ουάσινγκτον, η Disney υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «έχει εξαπολύσει μια εκστρατεία αντιποίνων εναντίον του ABC για έναν και μόνο λόγο: επειδή αποδοκιμάζει όσα μεταδίδει το δίκτυο».

Η δικαστική προσφυγή έρχεται καθώς η FCC διερευνά την εκπομπή του ABC «The View», ενώ παράλληλα έχει ξεκινήσει μια ασυνήθιστη διαδικασία αμφισβήτησης των αδειών λειτουργίας που διαθέτουν οι σταθμοί του δικτύου ABC.

Disney sues Trump administration over ‘retaliatory’ ABC licence review https://t.co/a6533or6v3 — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 18, 2026

Ο πρόεδρος της Federal Communications Commission, Μπρένταν Καρ, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, έχει βάλει στο μικροσκόπιο τη Disney για μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων και οι πολιτικές DEI — δηλαδή οι πρωτοβουλίες για διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη.

Ο Καρ έχει υποστηρίξει ότι η Disney ενδέχεται να εφαρμόζει «παράνομες διακρίσεις στο πλαίσιο των πολιτικών DEI».

Οι επικριτές του, ωστόσο, χαρακτηρίζουν την επίκληση της DEI προσχηματική, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις ενέργειες της FCC βρίσκεται στην πραγματικότητα μια πολιτική εκστρατεία πίεσης με επικεφαλής τον πρόεδρο Τραμπ.

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Ο πρόεδρος Τραμπ έχει εξαπολύσει εδώ και χρόνια σφοδρές επιθέσεις κατά του ABC, αλλά και άλλων τηλεοπτικών δικτύων. Έχει επανειλημμένα καταφερθεί εναντίον των δημοσιογράφων του δικτύου, ενώ έχει υποστηρίξει ακόμη και την ανάκληση των αδειών λειτουργίας του.

Tα αντίποινα της κυβέρνησης Τραμπ εξαιτίας του Τζίμι Κίμελ

Τον περασμένο Απρίλιο, όταν συντηρητικοί κύκλοι εξέφρασαν την οργή τους για ένα αμφιλεγόμενο αστείο του παρουσιαστή της βραδινής εκπομπής του ABC, Τζίμι Κίμελ, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στο δίκτυο να τον απολύσει.

Το ABC, ωστόσο, στήριξε την εκπομπή του Κίμελ και, στη συνέχεια, ο Μπρένταν Καρ έδωσε εντολή στο δίκτυο να καταθέσει πρόωρα τα απαραίτητα έγγραφα για την ανανέωση των αδειών λειτουργίας των σταθμών του, παρότι οι οκτώ άδειες δεν επρόκειτο να ανανεωθούν για αρκετά ακόμη χρόνια.

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Ο Καρ υποστήριξε ότι η χρονική συγκυρία ήταν συμπτωματική και ότι ο έλεγχος των αδειών συνδεόταν με την έρευνά του για τις πολιτικές DEI. Ωστόσο, η κίνηση θεωρήθηκε ευρέως ως αντίποινα της κυβέρνησης για την προβολή της εκπομπής του Κίμελ και την αντίσταση του ABC στις πιέσεις του Τραμπ.

Στις ΗΠΑ υπάρχουν περισσότερα από 200 τηλεοπτικά δίκτυα που συνδέονται με το ABC, όμως τα περισσότερα ανήκουν σε άλλες εταιρείες. Η Disney έχει στην άμεση ιδιοκτησία της οκτώ από αυτά — και σε αυτούς τους σταθμούς στοχεύει η FCC.

Οι άδειες της FCC ανανεώνονται κάθε οκτώ χρόνια και σχεδόν ποτέ δεν ανακαλούνται. Μέχρι φέτος, η FCC δεν είχε εκδώσει εντολή για πρόωρη ανανέωση αδειών εδώ και δεκαετίες.

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Ο Καρ, ωστόσο, έχει δείξει αποφασισμένος να αξιοποιήσει τις περιορισμένες εξουσίες της FCC με νέους και πολιτικά φορτισμένους τρόπους.

Με την αγωγή της Τρίτης, η Disney ζητά συγκεκριμένα από το δικαστήριο να εκδώσει προσωρινή διαταγή περιορισμού και προκαταρκτική δικαστική απαγόρευση, ώστε να εμποδίσει τον Καρ να προχωρήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης των αδειών.

«Η παρέμβαση του δικαστηρίου είναι απαραίτητη για να σταματήσει η πρωτοφανής επίθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών στην ελευθερία του λόγου», αναφέρεται στην αγωγή.

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Η Disney υποστηρίζει επίσης ότι, παρά το γεγονός πως πρόκειται για έναν κολοσσό με δραστηριότητες που είναι περισσότερο γνωστές για τα θεματικά πάρκα, το Star Wars και το ESPN παρά για τους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της, δεν ήταν εκείνη που επιδίωξε τη σύγκρουση με την αμερικανική κυβέρνηση.

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Η εταιρεία αναφέρει ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη «απρόθυμα», υποστηρίζοντας πως «δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο για την εξάλειψη αυτών των συνεχιζόμενων και άμεσων απειλών, πέρα από την πλήρη υποταγή στις απαιτήσεις της κυβέρνησης».

Ο Καρ έχει επίσης ανοίξει υπόθεση σε βάρος της εκπομπής «The View», επικαλούμενος πιθανή παραβίαση του κανόνα περί «ίσης μεταχείρισης» (equal time), μιας ρύθμισης που τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σπάνια. Η εκπομπή φιλοξενεί συχνά καλεσμένους που ασκούν έντονη κριτική στον Τραμπ.

Σύμφωνα με την αγωγή της Disney, η πίεση που ασκεί η FCC έχει ήδη επηρεάσει το περιεχόμενο της εκπομπής. Από τότε που ξεκίνησε η έρευνα της Επιτροπής, το ABC υποστηρίζει ότι το «The View» έχει γίνει «πιο επιφυλακτικό ως προς την πρόσκληση πολιτικών υποψηφίων», ενώ έχει σταματήσει να εξετάζει τη συμμετοχή αρκετών υποψήφιων πολιτικών στην εκπομπή.

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