Άφωνος έμεινε ένας ιδιοκτήτης κατοικίας στην Αλταντίνα στην Καλιφόρνια όταν ανακάλυψε ότι μια τεράστια αρκούδα είχε εγκατασταθεί κάτω από το σπίτι του.

Ο 63χρονος Κένεθ Τζόνσον παρατήρησε για πρώτη φορά φθορές γύρω από το χώρο κάτω από το σπίτι του τον περασμένο Απρίλιο, όταν βρήκε σπασμένα τούβλα κι ένα ξύλινο κάλυμμα, φθορές που έμοιαζαν να έχουν προκληθεί από κάποιο ζώο.

Τον Ιούνιο, μετά από νέες ζημιές, ο Τζόνσον τοποθέτησε μια κάμερα για να παρακολουθεί τον χώρο. Ωστόσο, η τρομακτική ανακάλυψη έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είδε την τεράστια καφέ αρκούδα να έχει κάνει κατάληψη στον χώρο κάτω από το σπίτι του.

«Δεν ξέρω πώς μπήκε εκεί κάτω. Πρέπει να είναι γυμναστής», δήλωσε ο Τζόνσον στην εφημερίδα Los Angeles Times, σχολιάζοντας το μικρό μέγεθος του χώρου σε σύγκριση με το μέγεθος της αρκούδας.

