Μία συγκλονιστική εικόνα κατέγραψε ένας αυτόπτης μάρτυρας σε παραλία της Καλιφόρνια που όταν με τη κάμερα του κινητού του τηλεφώνου απαθανάτισε την αγωνιώδη προσπάθεια του πιλότου ενός ελικοπτέρου να μην πέσει πάνω σε λουόμενους. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το ιδιωτικό ελικόπτερο χάνει ύψος και περιστρέφεται λίγο πριν τη συντριβή στο Huntington Beach της Καλιφόρνια. Στο βίντεο ακούγονται φωνές του κόσμου που προσπαθεί να σωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο ανασύρθηκαν με ασφάλεια από τα συντρίμμια ενώ στο περιστατικό τραυματίστηκαν τρεις πεζοί.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

