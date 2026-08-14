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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον στις ΗΠΑ, όταν δύο κατσίκες αποφάσισαν να επιβιβαστούν σε αστικό λεωφορείο, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι επιβάτες.

Οι κάμερες του δικτύου μεταφορών κατέγραψαν τη στιγμή που τα δύο ζώα πλησίασαν το λεωφορείο και, χωρίς να φαίνεται να διστάζουν, ανέβηκαν στο εσωτερικό του. Οι δύο κατσίκες περιφέρονταν με χαρακτηριστική άνεση μέσα στο όχημα, προκαλώντας έκπληξη στους επιβάτες αλλά και στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή.

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Για λίγη ώρα παρέμειναν στο λεωφορείο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι σκόπευαν να πραγματοποιήσουν κανονικά τη διαδρομή μαζί με τους υπόλοιπους επιβάτες. Κάποια στιγμή, όμως, φαίνεται πως έφτασε η ώρα για την αποβίβασή τους.

🚨#BREAKING: Watch as unexpected security camera footage captures two goats casually boarding a city bus in Portland, Oregon. It’s unclear where the goats came from, where they were headed, or where they eventually got off. pic.twitter.com/vhc5XYhqUc August 13, 2026

Στο βίντεο διακρίνεται ένα άτομο, πιθανότατα ο οδηγός του λεωφορείου, να τους κάνει νόημα προκειμένου να βγουν από το όχημα. Οι δύο τετράποδοι «επιβάτες» φαίνεται ότι αντιλήφθηκαν την υπόδειξη και τελικά κατέβηκαν από το λεωφορείο.

Όπως ακριβώς είχαν επιβιβαστεί, έτσι και αποχώρησαν χωρίς να προκαλέσουν ιδιαίτερη αναστάτωση, συνεχίζοντας στη συνέχεια τη βόλτα τους στους δρόμους του Πόρτλαντ.